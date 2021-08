Terra voit 185 millions de dollars brûlés par mois en jetons LUNA

LUNA, la crypto-monnaie native d’un projet appelé Terra, a récemment vu son prix augmenter de près de 80% au cours de la semaine dernière. Le protocole, créé par une équipe de développeurs sud-coréens, a même réussi à surpasser un autre projet phare, Polygon (MATIC / USD), anciennement connu sous le nom de Matic Network. Ce faisant, Terra est devenu le troisième plus grand projet DeFi basé sur la valeur totale verrouillée (TVL).

LUNA, comme certains d’entre vous le savent déjà, fait partie d’un système d’équilibrage algorithmique qui est en fait utilisé pour aider les pièces stables publiées sur le même protocole à stabiliser leurs prix. Hier, le jeton a réussi à atteindre le prix de 33,39 $, qui est son nouveau plus haut historique. Le projet incite à échanger des pièces stables LUNA contre Terra chaque fois qu’il est nécessaire d’augmenter ou de diminuer l’offre de pièces stables.

LUNA a connu une augmentation significative au cours du mois dernier, augmentant au total de 460%. Son TVL a atteint 6,21 milliards de dollars, faisant de Terra la troisième plus grande blockchain, dépassée seulement par les deux leaders de l’industrie, Ethereum et BSC.

Terra voit des quantités massives de développements positifs

Beaucoup ont conduit à cette énorme augmentation, y compris les nombreuses listes de LUNA sur les principales bourses, y compris Coinbase Pro, qui répertoriait à la fois la version Ethereum du jeton appelée Wrapped Luna (WLUNA) et le stablecoin de Terra, TerraUSD. Ensuite, il y a eu le lancement récent d’un protocole de pontage appelé Wormhole, reliant Solana (SOL/USD) à d’autres blockchains, dont Terra.

Cette décision particulière visait à activer les actifs tokenisés et à permettre aux NFT de se déplacer plus facilement entre différentes chaînes. L’idée, ainsi que le pont lui-même, ont connu une grande popularité et ont reçu une énorme attention. En plus de cela, il y avait la possibilité d’utiliser Ethereum comme garantie dans le protocole Anchor, la propre plate-forme d’épargne et de crédit de Terra.

Grâce à sa connexion à TerraUSD, plus le stablecoin voit de demande, plus les jetons LUNA sont brûlés. Cela réduit l’offre en circulation de LUNA et fait monter son prix, ce qui est exactement ce qui s’est passé ici.

Le projet devrait voir encore plus d’activité dans les semaines à venir car il est sur le point de déployer une nouvelle mise à niveau connue sous le nom de Columbus-5, qui sera suivie de nombreux nouveaux projets dont la mise en service est prévue sur Terra.

