Terrace Martin annonce un nouvel album Drones et partage une nouvelle chanson « Leave Us Be »: Écoutez

Terrace Martin a annoncé son nouvel album Drones, qui présente une gamme de collaborateurs empilés. Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Snoop Dogg, YG, Ty Dolla $ign, Leon Bridges, Channel Tres, Robert Glasper, Cordae, James Fauntleroy, Smino, Hit-Boy et bien d’autres apparaissent sur l’album concept. Il sort ce vendredi 5 novembre (via Sounds of Crenshaw/BMG). Écoutez la nouvelle chanson de Martin « Leave Us Be » ci-dessous.

« Il y a des touches de R&B, des touches de jazz, des touches de hip-hop, des touches de classique, de musique cubaine, de musique ouest-africaine, de house », a déclaré Martin à propos de son album dans un communiqué. « Vous allez entendre tous les éléments de la musique noire dans ce disque. Ce n’est pas un élément que je peux laisser de côté si je me considère comme un véritable artiste noir.

Drones:

01 Transformer le poison en médicament

02 drones [ft. Kendrick Lamar, Ty Dolla $ign, James Fauntleroy and Snoop Dogg]

03 Laissez-nous être

04 Travaillez [ft. Cordae]

05 ce matin [ft. Arin Ray and Smino]

06 taraudé [ft. Channel Tres and Celeste]

07 Réflexion [ft. James Fauntletroy]

08 Parc Leimert

09 Griots du district de Crenshaw [ft. Kamasi Washington, Robert Glasper and Hit-Boy]

10 mauvais yeux [ft. YG and Malaya]

11 Malade de pleurer [ft. Leon Bridges and D Smoke]

12 Ne lâche pas

13 Écoutez [ft. James Fauntleroy, Kim Burrell and Robert Glasper]