TerraClear lève 25 millions de dollars pour sa technologie de ferme de cueillette de pierres alors qu’elle voit une version entièrement autonome à l’horizon

Le ramasseur de roches de TerraClear monté sur une chargeuse compacte, devant un tas avec les fruits de son travail robotique. (Photo TerraClear)

Nouveau financement: TerraClear, la start-up de technologie agricole qui utilise l’intelligence artificielle et la robotique pour aider les agriculteurs à gérer des roches coûteuses et chronophages dans leurs champs, a levé 25 millions de dollars de nouveaux fonds, a annoncé la société mercredi.

La technologie: Fondée en 2017 par Brent Frei, ancien PDG d’Onyx Software et co-fondateur de Smartsheet, TerraClear divise ses opérations entre Bellevue, Washington, et Grangeville, Idaho, où Frei a grandi dans l’agriculture. La société a développé des solutions logicielles pour cartographier les champs et des solutions matérielles pour les défricher, en supprimant les roches ébranlantes qui peuvent causer des dommages importants aux machines agricoles coûteuses.

Le ramasseur de roches de TerraClear ramasse en moyenne 400 roches par heure et peut ramasser des roches pesant jusqu’à 300 livres. L’appareil peut être monté sur une chargeuse compacte sur chenilles ou une chargeuse compacte et fonctionne dans toutes les conditions de terrain avec un compactage minimal et une perturbation du sol sur le sol. Les drones capturent des images haute résolution des champs et TerraClear utilise l’IA pour analyser ces images et générer des cartes indiquant la taille et l’emplacement des roches.

«Nous sommes actuellement sur le 14e prototype majeur, et cela fonctionne incroyablement bien», a déclaré Frei. «Tellement bien que les agriculteurs qui faisaient des tests pour nous, avant même que nous y mettions l’intelligence informatique, se disaient: ‘Je vais acheter ça. Laissez-moi juste avoir ceci. Cela a largement dépassé mes attentes dans toutes les dimensions du côté mécanique.

L’intelligence artificielle est utilisée pour générer une carte de terrain indiquant la taille et l’emplacement des roches. (Image TerraClear)

Immense marché: TerraClear n’est pas le seul à utiliser la technologie moderne pour tenter de résoudre des problèmes dans une industrie séculaire. . a récemment rendu compte de l’attrait pour la technologie agricole parmi d’autres entrepreneurs prospères du nord-ouest du Pacifique et a noté que les capital-risqueurs investissaient environ 4 milliards de dollars par an dans des startups centrées sur l’agriculture.

Succès des tests: TerraClear a sorti la première version de son Rock Picker plus tôt cette année et s’est vendue parmi les agriculteurs de son groupe de test. Une deuxième version de l’appareil sera livrée à la fin de cet été. Le président de TerraClear, Trevor Thompson, a déclaré que le plus grand changement allait être l’opération en un clic, où un seul bouton pour lancer le mouvement de prélèvement remplacera la manœuvre des manettes pour contrôler le sélecteur.

«Cela permet à quiconque, même avec un faible niveau de compétence en équipement, de pouvoir faire fonctionner cette chose», a déclaré Thompson.

Un fermier heureux: Evan Aardema, directeur de ferme chez CSC Farms à Jerome, Idaho, a déclaré à . qu’il utilisait la technologie TerraClear pour défricher les champs utilisés pour les pommes de terre, le maïs, le foin, le blé et l’orge. Il a grandi en cultivant la région le long de la rivière Snake et a déclaré que les rochers étaient une bataille constante.

«Nous passons d’innombrables heures. Un jour donné, pendant deux mois consécutifs, il y a huit personnes qui ramassent de la pierre », a déclaré Aardema, ajoutant que frapper un gros rocher avec une pelleteuse de pommes de terre est un problème coûteux – pour l’équipement et les heures de travail perdues.

Et trouver des ouvriers qui veulent réellement faire le dur travail de ramasser la pierre à la main n’est pas facile, a déclaré Aardema. Il pense que c’est un passe-temps que la technologie remplacera définitivement.

«Ils sont simplement beaucoup plus susceptibles de vouloir conduire un tracteur et écouter la radio et être dans une cabine chauffée au lieu du vent, du froid, de la pluie et de la poussière», a-t-il déclaré. «Les temps ont changé et nous ne pourrons plus revenir en arrière.»

Automatisation future: TerraClear prévoit d’intégrer l’IA et la vision par ordinateur pour créer un Rock Picker entièrement autonome sur la route. Frei a déclaré que 400 millions d’acres arables dans le monde attendaient une solution rentable et productive à un problème mûr pour l’automatisation.

«L’idée que [a farmer] peut en déposer un de la remorque à côté du terrain et lui faire régler le problème… Cela a été un problème si aigu pendant si longtemps sans bonnes réponses », a déclaré Frei. “C’est tout pour eux.”

Croissance: La startup emploie 25 personnes et «embauche de manière agressive», a déclaré Thompson. Le travail fait appel aux ingénieurs en logiciel qui aiment s’attaquer à des problèmes pratiques et tangibles.

«Le chevauchement de la robotique et de l’IA dans une industrie que tout le monde apprécie profondément et qu’il y a de grandes économies à gagner, je pense que c’est vraiment une attraction», a-t-il déclaré. «La majorité des gens n’ont pas de formation agricole. Ils sont tout simplement enthousiastes à l’idée de résoudre un problème comme celui-ci dans ce secteur. »

Investisseurs: TerraClear a levé 38 millions de dollars à ce jour, et la série A était dirigée par Madrona Venture Group de Seattle. Le directeur général Matt McIlwain a déclaré que Madrona était enthousiasmée par l’utilisation de l’IA et de la robotique pour assumer le travail «terne, dangereux et sale» de la cueillette de pierres.

Dernier mot: “J’y pense comme, dans les années 1970, quand vous essayiez de couper l’herbe sur votre trottoir et que vous aviez ces cisailles à parures … Je veux dire, quelle douleur dans le cul,” dit Frei. «Puis quelqu’un a inventé le désherbeur. Quand cette chose est apparue, vous n’avez pas seulement fait votre allée, vous l’avez fait autour de vos arbres, vous avez aménagé l’allée. Les endroits que vous coupez sont devenus beaucoup plus grands parce que c’était si efficace. C’est exactement comme ça que je crois que ce Rock Picker fonctionnera.

Précédemment: