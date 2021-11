Terraform Labs et le PDG contre-attaquent à l’action d’exécution de la citation à comparaître de la SEC

L’UST stablecoin de Terraform Labs a quant à lui atteint une capitalisation boursière de 5,2 milliards de dollars, contre 2,9 milliards de dollars au début de la semaine dernière grâce à l’épuisement de l’offre LUNA.

En réaction à l’amplification de l’enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur Terraform Labs, la société de cryptographie basée à Singapour a publié une déclaration indiquant qu’elle avait déposé une plainte devant un tribunal fédéral de New York concernant deux assignations à comparaître d’enquête par l’agence.

La SEC a délivré l’assignation à comparaître et a tenté de servir le PDG Do Kwon, un citoyen de la Corée du Sud, alors qu’il assistait à l’événement Messari Mainnet à New York le 20 septembre. Terraform Labs, dans le communiqué, a déclaré :

« Le fondement principal de la plainte est que les assignations à comparaître sont invalides et inapplicables parce que la SEC n’a pas suivi sa propre règle qui exige une ordonnance spécifique de la Commission d’autorisation de signifier personnellement une personne s’il est représenté par un avocat, et dans tous les cas une tentative de signification. d’une citation à comparaître sur Do ne pouvait pas suffire comme service sur TFL.

Selon la société, la SEC a déposé une procédure devant un tribunal fédéral visant à obliger le respect des citations à comparaître malgré leur échec manifeste à suivre ses propres règles.

« En fin de compte, le tribunal décidera si la SEC a agi correctement », a-t-il déclaré.

À la fin de la semaine dernière, la SEC a déclaré publiquement qu’elle avait déposé une assignation à comparaître contre Terraform Labs et son PDG pour leur ordonner de se conformer aux assignations d’enquête pour documents et témoignages.

L’enquête concerne le protocole Mirror, lancé par Terraform Labs l’année dernière. Les utilisateurs créent et négocient des actifs numériques appelés mAssets qui « reflètent » le prix des titres américains et obtiennent MIR, ses « jetons de gouvernance ».

À 3,14 $, le jeton MIR de Mirror Protocol est actuellement en baisse de 76% par rapport à son sommet historique de 13 $ en avril.

La SEC enquête actuellement pour savoir si Terraform Labs, Kwon et d’autres ont enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières en n’enregistrant pas la vente de titres, en vendant des swaps sur titres en dehors d’une bourse de valeurs nationale, en agissant en tant que courtier ou négociant non enregistré, ou en s’engageant dans opérations sur titres par une société d’investissement non enregistrée.

Cependant, malgré plusieurs tentatives de négociation avec un avocat, l’entreprise et le PDG ont refusé de produire des documents, a déclaré le régulateur.

La SEC demande une ordonnance du tribunal ordonnant à Terraform Labs et à Kwon de justifier pourquoi le tribunal ne devrait pas les obliger à produire les documents requis par les citations à comparaître et obliger Kwon à comparaître pour témoigner.

Outre le protocole Mirror, Terraform Labs est également à l’origine de la plate-forme stablecoin à gouvernance algorithmique. Grâce à la combustion de l’offre de LUNA, son stablecoin UST a atteint une capitalisation boursière de 5,2 milliards de dollars, contre 2,9 milliards de dollars au début de la semaine dernière.

Comme nous l’avons signalé le mois dernier, Kwon a prédit que la capitalisation boursière d’UST dépasserait les 10 milliards de dollars d’ici la fin de cette année.

L’actif natif de Terra, LUNA, est une crypto-monnaie de 22,5 milliards de dollars qui a été l’un des plus gros gagnants de 2021, en hausse de 7,673% YTD tout en s’échangeant à 50,62 $, à seulement 8% de son ATH il y a environ une semaine.

