Terraform Labs poursuit la SEC, que s’est-il passé ?

Vendredi dernier, Terraform Labs et son co-fondateur, Do Kwon, ont déposé une plainte auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Parce que? On vous dit !

Les frictions continuent entre les régulateurs et le monde de la cryptographie

Le procès, qui a été confirmé pour la première fois par CoinDesk, vise à contester les assignations à comparaître émises par la SEC à la suite d’un dialogue sur le protocole Mirror. Cependant, comprendre la racine du problème nécessite une meilleure compréhension des parties.

Ainsi, Terraform Labs a été fondé en 2018 dans le but de repenser la finance en construisant une crypto-monnaie décentralisée et tarifée. Par conséquent, le plan est d’utiliser la Terra Blockchain pour créer un système financier numérique complètement indépendant.

Et Mirror Protocol, un produit de l’équipe Terra, est un protocole de finance décentralisée (DeFi) alimenté par des contrats intelligents sur le réseau de Terra et permet des actifs synthétiques appelés mAssets. Fondamentalement, ces actifs synthétiques reproduisent le comportement du prix d’autres actifs commerciaux ; comme, par exemple, les actions de Tesla, Google, Apple, Microsoft, entre autres.

Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intensifié ses actions réglementaires dans l’environnement de la crypto-monnaie. Ainsi, la SEC a ouvert une enquête sur Terraform Labs, en particulier concernant Protocol Mirror.

Selon le procès, la SEC a contacté Kwon en mai ; notamment pour parler du fonctionnement du protocole et de la connexion de l’entreprise. Apparemment, Kwon a volontairement rencontré les avocats de la SEC et a répondu à toutes leurs questions.

Cependant, la SEC a par la suite demandé à Terraform de soumettre volontairement des documents à ce sujet. Et, en septembre, la SEC, toujours en pourparlers avec les parties de Terra, a émis des citations à comparaître pour les parties en utilisant une société privée appelée « Cavalier Courier And Process Services » pour les livrer sur le réseau principal Messari.

Terraform allègue des irrégularités dans le processus

Par conséquent, le procès cherche non seulement à contester l’assignation, mais allègue également que la SEC a violé ses propres réglementations en engageant un tiers pour délivrer l’assignation lors d’une conférence bien suivie. Ainsi, ils allèguent qu’il s’agissait d’un moyen « d’intimider et d’humilier publiquement ».

« En plus d’avoir enfreint ses règles de service, le comportement de la SEC ici a violé ses règles … ce qui l’obligeait à maintenir la confidentialité des ordonnances d’enquête formelles », soutient le procès.

Ainsi, le procès demande l’annulation de la citation à comparaître et des dommages et intérêts, y compris les honoraires d’avocat.

Les frictions peuvent favoriser la régulation

De acuerdo con Decrypt, el día de ayer, durante el All Markets Summit de Yahoo Finance, Kwon, cofundador de Terraform, sugirió que la fricción entre los reguladores y el cripto mundo generalmente conduce a «marcos que aceptan un poco más la innovación y el changement ».

Par conséquent, Kwon a assuré que Terraform est « heureux » d’éduquer les régulateurs sur les crypto-monnaies.

