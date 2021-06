TERRAIN de travail! Opposition pour forcer le vote sur le plan de rattrapage scolaire – ‘Totalement insuffisant’ | Politique | Nouvelles

La nouvelle du vote forcé aux Communes survient quelques jours seulement après la démission de Sir Kevan Collins, le commissaire du gouvernement pour le rétablissement de l’éducation. Sir Kevan a quitté son poste mercredi après avoir condamné le fonds de récupération de 1,4 milliard de livres sterling du gouvernement pour les enfants dont l’éducation a été durement touchée par les fermetures d’écoles pendant la pandémie.

Il a averti que le plan de soutien était “bien en deçà de ce qui est nécessaire” et a accusé les ministres de “faire échouer des centaines de milliers d’élèves”.

Les travaillistes espèrent que le vote forcé exercera une pression sur les députés d’arrière-ban du gouvernement à la suite de la condamnation de Sir Kevan et de la réaction des députés conservateurs de haut rang.

Kate Green, la secrétaire à l’éducation du Shadow, a déclaré à PA: «Les conservateurs ont traité les enfants après coup tout au long de la pandémie et les négligent maintenant dans notre rétablissement.

« La démission de Kevan Collins montre clairement que le plan de relance de l’éducation du gouvernement est totalement insuffisant pour aider chaque enfant à se remettre de ces impacts de la pandémie.

“Les députés conservateurs auront désormais la chance de se lever et de voter pour l’avenir de nos enfants.”

Avant son départ, Sir Kevan aurait demandé un fonds de récupération de l’apprentissage de 15 milliards de livres sterling et environ 100 heures d’enseignement supplémentaire par élève pour rattraper le temps perdu.

Il a également recommandé que les écoles soient financées pour une prolongation du temps scolaire qui équivaut à 30 minutes supplémentaires chaque jour.

Le fonds de relance de Sir Kevan coûterait environ 10 fois plus que les plans précédents annoncés par le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson.

Le parti travailliste a déclaré que le rapport de Sir Kevan avait révélé que les enfants auraient perdu deux à quatre mois d’apprentissage pendant les arrêts du coronavirus.

Le rapport a ajouté que les élèves devaient quitter l’école avec de moins bons GCSE, tandis que les plus jeunes enfants du pays sont en retard en matière d’alphabétisation de base et de développement social.

L’impact économique est estimé à un minimum de 100 milliards de livres sterling avec une perte potentielle pour l’économie et le pays de 420 milliards de livres sterling, a déclaré le parti.

Le Labour a déjà dévoilé son propre plan pour un plan de rattrapage de 14,7 milliards de livres sterling, qui comprendrait des clubs de petit-déjeuner pour chaque enfant, un soutien en santé mentale de qualité dans toutes les écoles et un tutorat en petits groupes.

Le fonds de récupération de 1,4 milliard de livres sterling du gouvernement s’ajoutera aux 1,7 milliard de livres sterling déjà promis pour un enseignement supplémentaire.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement, la NAHT, a déclaré que le financement proposé était “une fraction de ce qui est nécessaire”.

Il a déclaré : « Malheureusement, les enfants et les jeunes semblent être très loin de la liste des priorités du gouvernement.

« Les écoles font un excellent travail pour aider au rétablissement – elles ont juste besoin que le gouvernement les soutienne avec les ressources dont elles ont besoin pour le travail à accomplir. »

Une porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous nous sommes engagés dans un plan de relance de l’éducation ambitieux et à long terme, comprenant un investissement à ce jour de plus de 3 milliards de livres sterling et une expansion significative de notre programme de tutorat, pour aider les enfants et les jeunes à rattraper leur apprentissage. perdu pendant la pandémie.

Le parti travailliste entend mettre la pression sur les ministres lors d’un débat de l’opposition à la Chambre des communes mercredi.