Terramar s’habille pour l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya

Peu de clubs peuvent se targuer d’avoir près d’un siècle d’histoire et d’allier tradition et modernité dans leur parcours. Les Club de golf Terramar, dont les neuf premiers trous ont été dessinés par le légendaire Tom Simpson, protagoniste de l’âge d’or de l’architecture des terrains de golf, accueille la quatrième édition du Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya embelli par la dernière rénovation réalisée par le réputé Martin Ebert, mais aussi durci par des changements qui renforcent sa personnalité déjà remarquable. Les joueurs de Tour Européen Dames, Par conséquent, ils font face à un voyage très différent de celui qu’ils ont rencontré les années précédentes, et cette semaine, ils font face à un nouveau défi.

Le domaine, qui a beaucoup évolué depuis sa création grâce à l’intervention de Javier Arana, Jim Fazio et Manuel Piñero Dans différentes phases de son histoire, avec ces nouvelles modifications, elle atteint un tournant décisif avec la durabilité et la responsabilité environnementale comme référence.

Aux trous qui ont la mer en vue et aux intérieurs sillonnés d’arbres s’ajoutent ceux influencés par un immense lac qui borde les trous 10 et 13 (1 et 4 dans le tournoi de cette semaine), le plus grand existant dans une campagne catalane, un réserve aquifère fondamentale pour assurer l’avenir du tracé et une explosion de biodiversité qui enrichit et donne du caractère aux paysages.

« Le schéma directeur actualise le terrain selon trois piliers fondamentaux : la pérennité du terrain, la sécurité intérieure et extérieure et la mise à jour du tracé. Ce dernier aspect envisage la modernisation des trous les plus anciens, puisque certains d’entre eux ont pratiquement cent ans et ont été conçus pour d’autres types de joueurs et de matériels. Mackenzie & Ebert, une entreprise internationale très réputée pour la réforme des terrains de la rotation du British Open, a remporté le projet et l’a exécuté avec succès », résume-t-il Tomás González, directeur du Terramar Golf Club.

Le club de Barcelone est un exemple de durabilité en profitant de l’eau de la station d’épuration qui est rejetée dans la mer grâce à une station d’épuration tertiaire qui la rend apte à l’irrigation.

« En 2010, plus d’un millier d’arbres ont été plantés pour lui donner du caractère et lui ajouter des éléments stratégiques. Parallèlement au schéma directeur, nous en développons un autre pour la faune et la flore, puisque nous voulons que le club soit une référence en termes d’espèces indigènes de la région et devienne le poumon d’El Garraf et le jardin de Sitges”ajouta González.

De retour à la compétition, en plus des trous 1, 4 et 6, rénovés et influencés par le nouveau lac, les joueurs vont également sortir 2 et 3, dans lesquels le cachet de Martin Ebert est perceptible et, bien que relativement plat, ils abritent des dunes et des lie légèrement différents, et des greens plus déplacés que les anciens dans lesquels une nouvelle variété d’herbe est en train de s’implanter sur les greens, le pur dinasty paspalum, qui “se marie” très bien avec le paspalum des rues de Terramar.

Dès vendredi, la grande équipe de l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya, emmenée par Emily Kristine Petersen, champion de la Course à la Costa del Sol 2020 et auteur du putt gagnant de la dernière édition du Coupe Solheim, fera face au Terramar Golf Club rénové, un site de compétition qui, comme peu d’autres, allie éthique et esthétique dans son engagement envers l’environnement.

L’entrée à cet Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya qui commence vendredi prochain au Terramar Golf Club est gratuite et ceux qui ne peuvent pas s’approcher du magnifique parcours de Sitges ont également la possibilité de suivre l’action pendant le week-end , de 13h30 à 15h00, sur Teledeporte, Movistar Golf, Andalucía TV et Sport 3.

Les Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya 2021, tournoi de Tour Européen Dames qui est célébré dans le Golf de Terramar Du 1er au 3 octobre, il a le parrainage principal d’Estrella Damm et le parrainage institutionnel de la Generalitat de Catalunya et de la mairie de Sitges, qui l’a déclaré événement d’une importance particulière. Le Groupe Romeu, FIATC Seguros et Finisher sont co-sponsors et collaborent à l’événement ISDIN (Official Skin Care), Audi Volkswagen Vilamobil (Mobility Partner), Kyocera (Document Solutions) et Extrasoft (IT Partner).

Lire aussi Rédaction

Lire aussi Efe