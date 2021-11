Terrance McKinney bat le record de KO de Conor McGregor

Terrance McKinney a peut-être eu l’un des itinéraires les plus étranges vers l’UFC, un exploit spécial compte tenu de certains de ses concurrents.

McKinney a dû se battre pour être considéré comme un espoir de premier plan à l’UFC, pour ensuite être arrêté catégoriquement par Sean Woodson dans la série Contender de Dana White.

McKinney est un talent spécial avec une histoire unique

Il détient le record UFC des poids légers pour la finition la plus rapide

Sans se laisser décourager, il a combattu à nouveau, mais a été battu par Darrick Minner à la bannière Midwest Championship Fighting et il semblait que son heure au plus haut niveau ne viendrait jamais.

Pourtant, McKinney n’était pas concerné. En fait, il s’agissait d’un homme dont le cœur s’était arrêté deux fois en 2014 lors d’une altercation avec la police où il mélangeait des champignons magiques avec de l’acide.

« Je buvais, puis on m’a offert une fiole d’acide avec des « champignons » et j’ai fini par les prendre », a-t-il déclaré à Legacy Fighting Alliance.

« Ensuite, j’ai fini par trébucher vraiment mal en voyant des démons. J’étais très incohérent, j’étais à peu près fou et quand ils ont essayé de m’engager, j’ai commencé à devenir fou.

Le poids léger a pris une concoction de champignons magiques et d’acide

« Alors ils ont dû me taser, comme plusieurs tasers parce que je l’ai juste mangé comme si de rien n’était. Je suis juste reconnaissant de ne pas avoir été abattu parce que la façon dont j’agissais, ils avaient en quelque sorte tous les droits.

«Je les combattais, puis ils m’ont finalement abattu et ont pu me retenir et m’emmener à l’hôpital. C’est là que je finis par mourir deux fois.

« Je ne savais même pas que j’étais mort, c’était la partie la plus effrayante. »

Après sa défaite contre Minner, il a combattu pour Strike Hard Promotions et deux fois pour la LFA en 2021. Ces trois combats pré-UFC se sont terminés en 16,17 et 72 secondes.

Matt Frevola n’a pas pu tenir plus de sept secondes avec McKinney

Cependant, ‘T. Les épaves s’est ensuite blessé en célébrant

Terrance McKinney n’a eu besoin que de SEPT SECONDES pour ses débuts à l’UFC 😱@TWrecks155 est de retour samedi à #UFCVegas43 ! pic.twitter.com/CzsrOj5FN7 – UFC Canada (@UFC_CA) 15 novembre 2021

L’appel est venu de l’UFC pour remplacer Frank Camacho avec un préavis de moins d’une semaine à l’UFC 263 sur l’undercard d’Israël Adesanya et Nate Diaz en juin.

Matt Frevola était son adversaire à l’UFC 263 et il n’a eu besoin que de sept secondes pour éliminer le New Yorker, établissant un record UFC des poids légers pour la finition la plus rapide.

Pour mettre les choses dans leur contexte, c’est plus rapide que l’arrivée de Conor McGregor sur Jose Aldo en 2015 et à seulement deux secondes du KO record de Jorge Masvidal contre Ben Askren en 2019.

‘T. Les épaves reviennent dans l’Octogone ce week-end dans l’espoir de faire une autre démonstration à couper le souffle contre Fares Ziam à Las Vegas. Étant donné que l’artiste KO a plus de soumissions (six) que de KO (cinq), ne soyez pas surpris si cela ne tient pas la distance.