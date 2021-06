Terrance McKinney décroche un brillant KO de sept secondes lors de ses débuts à l’UFC

Le premier KO de l’UFC 263 est venu avec l’aimable autorisation du débutant de l’UFC Terrance McKinney.

‘T-Wrecks’ a affronté Matt Frevola dans les premiers tours préliminaires et McKinney, 26 ans, a décroché un KO avec une fantastique ligne droite à gauche en seulement sept secondes à jouer.

GETTY

Terrance McKinney a fait des débuts sensationnels à l’UFC

McKinney était naturellement ravi du résultat, mais dans son excitation, il a escaladé l’octogone et a sauté en arrière, se blessant dans le processus.

Regardez la vidéo du KO et des célébrations suivantes ci-dessous :

McKinney a failli battre le record de Jorge Masvidal du KO le plus rapide de l’histoire de l’UFC, qui n’est bien sûr que de cinq secondes.

L’Américain a semblé se tordre la cheville lors de son atterrissage et il avait besoin d’aide pour sortir de l’octogone.

Le poids léger a maintenant une fiche de 11-3 avec quatre victoires consécutives, mais il a une histoire assez incroyable avant même d’atteindre un octogone UFC.

GETTY

Terrance McKinney a clairement atterri maladroitement

GETTY

Les festivités n’ont pas duré longtemps !

Il a fait ses débuts en MMA en 2017, mais en 2014, il est décédé deux fois après avoir été frappé par la police à la suite d’un mauvais mélange d’alcool et de drogues – des champignons, pour être précis.

“J’ai fini par voir des démons, j’étais très incohérent, j’étais à peu près fou”, a déclaré McKinney. “Quand ils ont essayé de m’engager, j’ai commencé à devenir fou alors ils ont dû me taser, comme plusieurs tases, je l’ai mangé comme si de rien n’était.

« Ils m’ont finalement abattu et ont réussi à me maîtriser et à m’emmener à l’hôpital et c’est là que j’ai fini par mourir deux fois. Je ne savais même pas que j’étais mort, c’était la partie la plus effrayante. Cela m’a vraiment fait m’installer et penser : ‘Est-ce ce que je veux, ou est-ce que je veux quelque chose de mieux ?’ »

Maintenant, McKinney vient d’exploser sur la scène de l’UFC et c’est son quatrième KO au premier tour consécutif. Beaucoup considèrent de toute façon 155 livres comme l’une des divisions les plus excitantes et les plus empilées de l’UFC et McKinney est une autre option explosive.

L’état de santé de McKinney est inconnu à l’heure actuelle, mais des commentaires ont émis l’hypothèse qu’il avait une cheville tordue. Il était capable de se lever et d’avoir la main levée après le combat, au moins.