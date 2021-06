TerraPower de Bill Gates construira son premier réacteur nucléaire de nouvelle génération dans le Wyoming

Le laboratoire de TerraPower teste l’équipement et les procédés des réacteurs nucléaires de prochaine génération. (Photo . / Kevin Lisota)

TerraPower, PacifiCorp et le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon, ont annoncé mercredi leur intention de construire une centrale nucléaire de nouvelle génération sur le site de l’une des centrales au charbon de l’État. Le projet de démonstration construira une centrale électrique pleinement fonctionnelle avec l’intention de valider la technologie Natrium de TerraPower.

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a contribué au lancement de TerraPower, basé à Bellevue, dans l’État de Washington, en 2006. La compagnie d’électricité PacificCorp appartient à Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Gates et Buffett sont des amis de longue date et Buffett a donné des milliards de dollars à la Fondation Bill & Melinda Gates.

L’emplacement exact de la centrale nucléaire sera décidé d’ici la fin de l’année et la construction de l’installation devrait prendre environ sept ans.

Il comprendra un réacteur à neutrons rapides de 345 mégawatts alimenté à l’uranium et refroidi au sodium. Le réacteur nucléaire avancé comprend un système de stockage d’énergie à base de sel fondu, qui peut agir comme une batterie et donner une impulsion d’énergie allant jusqu’à 500 mégawatts pendant plus de cinq heures. À cette puissance maximale, la centrale produira suffisamment d’énergie pour alimenter 400 000 foyers.

“C’est la seule conception de réacteur à partir de zéro qui a été faite depuis les années 1950, où nous pouvons utiliser des outils numériques pour simuler n’importe quel problème et vraiment optimiser tous ces composants”, a déclaré Gates dans une interview en février avec ..

« Parce que l’énergie nucléaire, malgré tous les problèmes de déchets, de sécurité et de prolifération, la principale raison pour laquelle elle échoue actuellement est que les réacteurs sont devenus si coûteux à construire », a-t-il déclaré. “Ils ne sont tout simplement pas compétitifs, en particulier dans un endroit où le gaz naturel est incroyablement bon marché.”

Le coût de construction de l’usine pilote n’est pas clair. . a cité un chiffre antérieur de 1 milliard de dollars, tandis que Gates a fait référence à une “usine de démonstration de 4 milliards de dollars” dans l’interview de .. En octobre, TerraPower a obtenu un financement de 80 millions de dollars du programme de démonstration de réacteurs avancés du département américain de l’Énergie pour aider à couvrir les coûts. Gates fait pression depuis de nombreuses années sur le congrès pour qu’il s’engage dans des partenariats public-privé pour financer l’innovation dans l’énergie nucléaire. . a également noté que le sénateur du Wyoming, John Barrasso, avait coparrainé une loi qui est devenue une loi en 2019 et qui a ouvert la voie à l’autorisation des réacteurs nucléaires avancés.

Et en ce qui concerne les « problèmes de déchets, de sécurité et de prolifération » — c’est aussi compliqué. L’Union of Concerned Scientists a publié en mars un rapport mettant en cause les prétendus avantages de l’approche TerraPower de l’énergie nucléaire.

« Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium tels que le Natrium seraient probablement moins « économes en uranium ». Ils ne réduiraient pas la quantité de déchets nécessitant un isolement à long terme dans un dépôt géologique. Ils pourraient également rencontrer des problèmes de sécurité qui ne sont pas un problème pour les réacteurs à eau ordinaire. Le liquide de refroidissement au sodium, par exemple, peut brûler lorsqu’il est exposé à l’air ou à l’eau, et un réacteur rapide refroidi au sodium pourrait connaître des augmentations de puissance incontrôlables qui entraîneraient une fusion rapide du cœur », selon l’association à but non lucratif Union of Concerned Scientists.

En avril, X-energy, basée dans le Maryland, a signé un accord pour construire un réacteur nucléaire avancé près de Richland, Washington, sur la réserve nucléaire de Hanford. L’installation X-energy partage son site avec Energy Northwest, qui gère la seule centrale nucléaire commerciale de Washington. X-energy construira un réacteur de 80 mégawatts qui pourrait être mis à l’échelle jusqu’à un «quatre pack» de 320 mégawatts selon le Tri-City Herald.

X-energy était l’autre bénéficiaire du financement du programme de démonstration de réacteurs avancés du DOE, remportant également 80 millions de dollars en octobre.

Les dirigeants des Tri-Cities, qui comprend Richland, ont célébré la possibilité que X-energy et TerraPower construisent des installations dans leur région à la suite de l’annonce du financement. On ne sait pas si TerraPower poursuivra toujours l’emplacement.

Gates et d’autres ont fait valoir que l’énergie nucléaire devra jouer un rôle important dans la réduction des émissions de carbone. Le président Biden s’est fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis d’au moins la moitié d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

L’énergie nucléaire fournit actuellement près de 20 % de l’électricité américaine. Les sources d’énergie renouvelables contribuent encore 20 % et les combustibles fossiles 60 %.