TerraPower dévoile le site du Wyoming pour un réacteur nucléaire de nouvelle génération

Une conception d’artiste montre la disposition du projet de démonstration du réacteur Natrium à Kemmerer, Wyoming. (Illustration TerraPower)

TerraPower, l’entreprise d’énergie nucléaire soutenue par le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a choisi une centrale au charbon qui sera bientôt à la retraite dans le Wyoming comme emplacement privilégié pour un réacteur de démonstration de nouvelle génération.

Après un processus d’évaluation qui comprenait des réunions avec des membres de la communauté, l’entreprise basée à Bellevue, Washington, a sélectionné Kemmerer, Wyo., pour le site de son réacteur Natrium, qui utilisera la technologie de TerraPower et GE-Hitachi.

Le projet est l’un des deux projets soutenus par le département américain de l’Énergie avec un tour de financement initial totalisant 160 millions de dollars. L’autre projet est planifié par X-energy, basé dans le Maryland, avec la réserve nucléaire de Hanford dans l’État de Washington choisie comme emplacement privilégié. Le ministère de l’Énergie prévoit d’investir un total de 3,2 milliards de dollars sur une période de sept ans pour transformer les concepts en réalité d’ici 2028, avec des fonds de contrepartie fournis par des partenaires de l’industrie.

TerraPower avait précédemment signalé son intention de construire le réacteur de démonstration dans l’une des quatre centrales au charbon de PacifiCorp dans le Wyoming, mais l’annonce d’aujourd’hui a révélé l’emplacement précis.

« Les habitants du Wyoming nous ont accueillis dans leurs communautés au cours des derniers mois, et nous sommes ravis de travailler avec PacifiCorp pour construire la première usine Natrium à Kemmerer », a déclaré aujourd’hui Chris Levesque, président et chef de la direction de TerraPower, dans un communiqué de presse. «Notre technologie innovante contribuera à assurer la production continue d’électricité fiable tout en faisant la transition de notre système énergétique et en créant de nouveaux emplois bien rémunérés dans le Wyoming.»

Une vue en coupe montre la disposition de la centrale nucléaire TerraPower/GE-Hitachi Natrium. (Graphique TerraPower)

Les deux unités de production de charbon restantes de Kemmerer’s Naughton Power Planet doivent être retirées en 2025. Lors de la sélection du site, TerraPower a pris en compte le soutien de la communauté, les caractéristiques physiques du site, les besoins du réseau électrique régional, l’accès aux infrastructures existantes et la probabilité d’obtenir une autorisation de la Commission de réglementation nucléaire. TerraPower prévoit de soumettre sa demande de permis de construire à la NRC à la mi-2023.

Environ 2 000 travailleurs seraient nécessaires pour la construction au plus fort du projet. Une fois l’usine opérationnelle, environ 250 personnes soutiendraient les activités quotidiennes. « C’est formidable pour Kemmerer et formidable pour le Wyoming », a déclaré le maire de Kemmerer, Bill Thek.

Dans un communiqué, la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm a noté que le président Joe Biden avait signé cette semaine une législation bipartite visant à fournir plus de 1 000 milliards de dollars pour des projets d’infrastructure. « Aujourd’hui, le DOE le met déjà au travail, avec plus de 1,5 milliard de dollars en direction du Wyoming », a-t-elle déclaré.

La centrale de démonstration validerait le concept TerraPower/GE-Hitachi Natrium pour la génération d’énergie nucléaire de prochaine génération.

Ce concept prévoit la construction d’un réacteur rapide refroidi au sodium avec un système de stockage d’énergie qui utilise du sel fondu plutôt que de l’eau. Le réacteur de démonstration produirait 345 mégawatts de puissance, ce qui est suffisant pour desservir environ 250 000 foyers. Si nécessaire, le système de stockage pourrait augmenter la puissance du système à 500 mégawatts, suffisamment pour 400 000 foyers.

Un autre argument de vente est que le système de stockage pourrait être intégré à des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne, pour soutenir ces sources avec une capacité de production d’électricité 24 heures sur 24, jour et nuit.

Gates a fondé TerraPower en 2006, et pendant la majeure partie de son existence, ses recherches ont été menées dans un laboratoire colocalisé avec les installations d’Intellectual Ventures à Bellevue. Fin 2019, TerraPower a établi un centre de recherche de 65 000 pieds carrés à Everett, Washington, près de Paine Field et de l’une des usines d’avions de Boeing.

En plus de travailler sur le concept Natrium, TerraPower a un programme qui se concentre sur les applications médicales de la technologie nucléaire — des applications qui pourraient utiliser le combustible nucléaire usé.