Terraria a vendu 35 millions d’exemplaires

Le titre Sandbox Terraria s’est vendu à plus de 35 millions d’exemplaires depuis son lancement en 2011.

Le jalon a été annoncé par le développeur Re-Logic via ses forums, le studio affirmant que le jeu a décalé de plus de 17,2 millions sur PC uniquement. L’édition mobile s’est vendue à plus de 9,3 millions d’exemplaires, tandis que l’édition console a décalé 8,5 millions d’unités.

Le jeu s’est vendu à 30 millions d’exemplaires en avril 2020.

« Tout cela vient à moins d’un an du moment où nous avons célébré le franchissement de la barrière des 30 millions », a écrit le studio.

« En termes simples, l’élan pour Terraria n’a jamais été aussi fort qu’il ne l’est en ce moment. Quand vous ajoutez cela à ce qui reste à venir cette année avec Console Journey’s End, l’assistance Steam Workshop, obtenir un contenu paritaire pour tout le monde … et puis la possibilité d’un jeu croisé sur toute la ligne (nous l’espérons!), on pourrait facilement dire que Journey’s End est peut-être arrivé, mais le voyage pour Terraria est loin d’être terminé.

« Chaque fois que nous pensons avoir tout vu en ce qui concerne le niveau de soutien et d’amour que vous nous montrez tous, vous trouvez toujours des moyens de passer au niveau supérieur. C’est apprécié, et c’est ce qui nous pousse tous à faire. notre meilleur chaque jour. Encore une fois, nous ne pouvons qu’espérer vous rendre la pareille et faire le bien grâce à votre soutien passionné en continuant à offrir des expériences de jeu incroyables pour les années à venir (que ce soit sur Terraria ou les futurs jeux que nous créons). «

