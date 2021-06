Terraria est gratuit sur Stadia Pro en juillet, Rainbow Six Siege rejoint le service

Stadia a révélé quatre jeux auxquels les abonnés Stadia Pro peuvent prétendre à partir de la première semaine de juillet, ainsi que d’autres annonces de jeux dans son article de blog hebdomadaire.

Les quatre jeux qui peuvent être réclamés à partir du 1er juillet sont le RPG d’action Moonlighter, le jeu de football d’arcade Street Power Football, le bac à sable de survie 2D Terraria et le jeu d’aventure pointer-cliquer The Darkside Detective. Pendant ce temps, les membres Pro ont jusqu’au mercredi 30 juin pour réclamer gratuitement Steamworld Dig, Ary & Secret of Seasons, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, Pikuniku et Resident Evil 7: Biohazard.

La société a également déclaré dans son article que Rainbow Six Siege d’Ubisoft sera disponible sur la plate-forme le 30 juin. Le jeu de tir multijoueur tactique peut être acheté via la boutique Stadia ou accessible via le service d’abonnement Ubisoft + également sur Stadia. Le jeu prendra en charge le jeu et la progression multiplateformes sur les versions PC et Amazon Luna.

Les propriétaires Stadia de Get Packed, un jeu coopératif sur le déplacement de meubles, recevront une version mise à jour appelée Get Packed: Fully Loaded le 29 juillet. La nouvelle version sera une mise à niveau gratuite pour les propriétaires précédents et comprendra deux chapitres de campagne supplémentaires, de nouveaux niveaux, tenue de personnage et personnalisation de chapeau, et plus encore.

Enfin, Stadia a annoncé que la méga vente serait de retour dans le magasin à partir du 30 juin. Bien qu’aucune offre n’ait encore été annoncée, nous espérons que la vente comprendra des remises sur certains des meilleurs jeux Stadia qui sont venus sur la plate-forme cette année.