Terrassa et Girona B se partagent les points et font match nul 1-1

12/05/2021 à 22:43 CEST

le Terrassa et le Girona a fait match nul lors du match disputé ce mercredi dans le Olympique de Terrassa. le Terrassa Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre EC Granollers dans son stade (3-1) et l’autre devant Cerdanyola à l’extérieur (1-2) et avec une séquence de quatre victoires consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Gérone B il a été battu 3-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le CE Europe. Avec ce résultat, l’équipe de Tarragone a été placée en deuxième position, tandis que le Girona, quant à lui, est quatrième à la fin du match.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Gérone, qui a inauguré le lumineux grâce à un but de Jofre, terminant la première période avec un 0-1 sur le tableau de bord.

En seconde période, il a marqué un but Terrassa, qui a mis les tables au moyen d’un objectif de Pelegrin à la 75e minute, terminant le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Terrassa de Joanjo garcia soulagé Akito Mukai et Ivan Agudo pour Intello Oui Sergi arranz, tandis que le technicien du Girona, Áxel Vizuete, a ordonné l’entrée de Caméra, Suli, Gabriel Martinez, Alex Sala et Ivan Zamorano fournir Alex Pachón, Adrià Gené, Gonpi, Amoedo Oui Ferran Brugué.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Lledó, Sergi arranz, Intello, Pelegrin, Alex Fernandez et Ivan Agudo par le Terrassa déjà Ferran Brugué, Joël Priego, Alex Sala Oui Ferran Lopez par l’équipe de Gérone.

Pour le moment, le Terrassa il obtient 48 points et le Girona avec 44 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Terrassa est contre lui Gérone B, Pendant ce temps, il Gérone B fera face au Terrassa.

Fiche techniqueTerrassa:Ortega, Castillo, Pelegrin, Lucas Viña, Salva Torreño, Lledó, Álex Fernández, Nono (Akito Mukai, min 65), Sergi Arranz (Iván Agudo, min 85), Jaume Pascual et JosuGérone B:Jonatan Morilla, Dan Coll, Resta, Ferran Brugué (Ivan Zamorano, min.81), Jofre, Joel Priego, Adrià Gené (Suli, min.77), Ferrán López, Álex Pachón (Camara, min.50), Gonpi (Gabriel Martínez, min.77) et Amoedo (Álex Sala, min.77)Stade:Olympique de TerrassaButs:Jofre (0-1, min.43) et Pelegrin (1-1, min.75)