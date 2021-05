Terrassa remporte trois points après avoir battu Cerdanyola 1-2

05/02/2021 à 15h59 CEST

le Terrassa a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Cerdanyola ce dimanche dans le Municipale Les Fontetes. le Cerdanyola voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui CE Europe par un score de 4-2. Pour sa part, Terrassa a remporté le EC Granollers loin de chez lui par 0-3 et auparavant, il l’a également fait dans son stade, contre le Cerdanyola par 2-1. Grâce à ce résultat, l’équipe de Tarragone est deuxième, tandis que la Cerdanyola il est cinquième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Terrassa, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Alex Fernandez. Après cela, la première partie s’est terminée avec un résultat de 0-1.

Après la pause, en deuxième période, le but est venu pour lui Cerdanyola, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Baldeh kandeh à la 73e minute. Cependant, l’équipe visiteuse à la 82e minute a mis son équipe en avant avec un but de Sergi arranz, mettant ainsi fin à la rencontre avec un score de 1-2 sur la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Cerdanyola de Toni Carrillo soulagé Baldeh kandeh Oui Aliaga pour fade Oui je peins, tandis que le technicien du Terrassa, Joanjo garcia, a ordonné l’entrée de Gonzalez, Akito Mukai, Ivan Agudo Oui José Enrique fournir Intello, Sauver Torreño, Sergi arranz Oui Josu.

L’arbitre a sanctionné dix joueurs avec un carton jaune, cinq pour les locaux et cinq pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Uri, Manu, Jonny, je peins Oui Baldeh kandeh et par les visiteurs de Alex Fernandez, Intello, Josu, Sergi arranz Oui José Enrique.

Avec ce résultat, le Cerdanyola reste avec 41 points et le Terrassa obtient 44 points après avoir remporté le match.

Le lendemain, le Cerdanyola jouera contre lui Vilafranca à la maison et le Terrassa jouera son match contre lui EC Granollers dans son fief.

Fiche techniqueCerdanyola:Manu, Dani Martí, Uri, Pitu, Sosa (Baldeh Kandeh, min 64), Javier López, Servetti, Pinto (Aliaga, min 70), Jonny, Alberto et NilsTerrassa:Ortega, Nono (Gonzalez, min.75), Lucas Viña, Álex Fernández, Castillo, Mico, Jaume Pascual, Salva Torreño (Akito Mukai, min.75), Sergi Arranz (Iván Agudo, min.85), Josu (Jose Enrique , min.89) et PelegrinStade:Municipale Les FontetesButs:Álex Fernández (0-1, min. 45), Baldeh Kandeh (1-1, min. 73) et Sergi Arranz (1-2, min. 82)