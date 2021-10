Terrats sera la grande nouveauté à Fuenlabrada

30/10/2021 à 21:12 CEST

Marc Brugues

Sans s’inquiéter avant l’heure car il reste de nombreux jours, mais avec la nécessité de sortir de la descente au plus vite, Gérone visite le domaine compliqué de Fuenlabrada. Il est difficile de lever les yeux, mais les fans espèrent que Gérone pourra progressivement gravir les échelons. Les adeptes croient et Míchel aussi. La croissance du jeu et des performances ces derniers jours montre que l’équipe avance.

Il le fait lentement mais la réalité est que chaque jour, vous voyez Samu Sáiz, Bustos et même Stuani avec plus d’étincelle. L’amélioration offensive est évidente dans ces derniers matchs; Désormais, défensivement, les Géronais n’ont pas la solidité nécessaire. Au Fernando Torres, L’idée de Míchel d’être protagoniste avec le ballon prend plus de force contre une équipe qui vit du jeu direct et que si elle parvient à faire en sorte que le jeu aille où bon lui semble, Gérone aura des moments difficiles.

L’entraîneur perd Baena pour cause de suspension, continue sans pouvoir compter sur Pol Lozano et, en plus, Ureña perd entre deux et trois semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Au contraire, il récupère Terrats et Juncà. De son côté, Fuenlabrada fait les blessés d’Iban Salvador, Gozzi, Jano, Timité, Sotillos, Mula, Konaté et Kanté.

Les files d’attente probables

Fuenlabrada: Altube, Iribas, Valentin, Pulido, Diéguez, Cristóbal, Mbia, Arturo Molina, Zozulia, Anderson, Soldano.

Gérone: Juan Carlos, ARnau Martínez, Jairo, Bernardo, Juanpe, Bueno, Aleix Garcia, Terrats, Borja García, Samu Sáiz i Bustos.