Terre aux médias ! L’indice des prix à la production augmente au « rythme le plus rapide » jamais enregistré

Les indices de base de l’inflation américaine continuent de monter en flèche vers la lune, tandis que les médias se comportent comme les apôtres du programme économique de gauche du président Joe Biden et tournent les mauvaises nouvelles en sa faveur.

Le Bureau of Labor Statistics a rapporté à 8 h 30 que l’indice des prix à la production pour la demande finale, qui « mesure les coûts » du point de vue des industries qui fabriquent des produits, a grimpé en flèche de 9,6 % en novembre. CNBC a déclaré que le PPI avait atteint « le rythme le plus rapide jamais enregistré ». Les résultats ont dépassé les attentes des économistes d’une augmentation de 9,2%, selon CNBC. Cela fait immédiatement suite au récent pic de l’indice des prix à la consommation, qui a augmenté de 6,8% pour le taux d’augmentation le plus rapide depuis 1982.

Les médias en général, quant à eux, ont tenté de changer le discours sur la montée en flèche de l’inflation pour en minimiser la gravité. Par exemple, l’économiste du New York Times Paul Krugman a récemment donné une tournure absurde à l’inflation : « « L’inflation fait particulièrement mal aux pauvres » a une vérité — il semble que cela devrait être vrai. Mais je ne vois ni preuve ni mécanisme. Rien à voir ici, n’est-ce pas Krugman ?

Le Washington Monthly a eu l’audace de publier un article le 9 décembre intitulé « C’est un Biden Boom, et personne ne l’a encore remarqué ». C’était le point de vue du Monthly sur l’inflation : « Les trajectoires futures de l’inflation et de la pandémie sont des inconnues vastes et importantes—mais s’ils échouent, tout le reste indique un boom de Biden jusqu’en 2022. » La prise de conscience du Monthly a été publiée, bien sûr, avant que l’IPC et l’IPP ne se trompent et battent des records les 10 et 14 décembre, respectivement.

CNBC, rapportant le pic du PPI, était beaucoup plus ouvert sur ses implications globales pour l’économie sous Biden. Le rédacteur en chef de CNBC On-Air, Rick Santelli, a noté lors de l’édition du 12 décembre de Squawk Box que « nous avons littéralement débranché l’économie américaine ». Il a continué: « [T]ou penser que nous pouvons le débrancher, que tout s’éteigne, puis le rebrancher et ne pas penser que nous allons vivre une activité très étrange — et je pense que les politiques et l’activité combinées – cela va juste rendre ces prix chauds, chauds, chauds pendant longtemps. »

Pas exactement « temporaire », hein CNN ?

Peut-être que le reste des médias devrait prendre une page du livre de CNBC. L’augmentation drastique du PPI fait suite à des mois de médias véhiculant constamment de faux récits selon lesquels l’inflation ne serait que « transitoire ». CNN a publié un éditorial le 9 avril intitulé « Pourquoi ne devrions-nous pas être si inquiets de l’inflation galopante aux États-Unis ». L’éditorial a soutenu que «[p]le riz augmente dans les zones spécifiques à une pandémie et sera probablement transitoire. » Le magazine Forbes a publié un article du 12 juin intitulé « Malgré la montée de l’inflation, les marchés le considèrent désormais comme « transitoire ». Un article de la finance titré à tort : « L’inflation n’est pas partout », titrait une sous-section entière : « Facteurs transitoires ». »

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818) 460-7477, CBS News (212) 975-3247 et NBC News (212) 664-6192 et exigez qu’ils rendent compte équitablement de la crise de l’inflation qui a fait son apparition sous la surveillance de Biden.