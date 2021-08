Terre-basé Metaverse Land Art ⋆ Crypto nouveaux médias

Les jetons non fongibles (NFT) sont un nouveau type d’actif numérique qui peut être utilisé comme objet de collection. Ils sont essentiellement similaires aux actifs numériques, avec une rareté prouvable intégrée.

L’un des premiers cas d’utilisation célèbres des NFT était CryptoKitties, qui permettait aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des chatons numériques. Aujourd’hui, il existe des centaines de projets différents utilisant des NFT pour créer des applications plus complexes. Par exemple : Next Earth vous permet d’acheter et de vendre des répliques numériques de terrains sur une copie blockchain de Earth.

Next Earth construit également un constructeur de pixel art métavers afin que tout le monde puisse facilement commencer à créer ses propres scènes et art sur une réplique numérique de notre propre monde.

Vous n’avez besoin d’aucune expérience en programmation, ni même d’un outil de modélisation 3D spécialisé, pour commencer à concevoir des espaces directement à l’intérieur du constructeur. Le pixel art sur la blockchain est un tout nouveau cas d’utilisation NFT, qui voit maintenant ses toutes premières créations.

Qu’est-ce que le pixel art ?

Nous avons tous déjà vu le pixel art. C’est ce style graphique rétro 8 bits avec lequel nous avons grandi sur de vieux jeux vidéo, ordinateurs et téléviseurs. Bien qu’elle soit devenue un peu dépassée ces dernières années, l’esthétique du pixel art est encore largement utilisée aujourd’hui. Alors pourquoi ne pas utiliser ces pixels classiques pour faire de l’art virtuel ?

Quelles sont les applications du land art métavers ?

Ce nouvel actif numérique, du pixel art sur la blockchain, permettra de nombreuses nouvelles applications passionnantes dans des secteurs allant des jeux, du cinéma, du développement immobilier, de la finance, du commerce des beaux-arts et bien plus encore. Voici quelques exemples :

Les promoteurs immobiliers pourraient présenter des propriétés NFT Les studios de cinéma pourraient développer des décors virtuels pour les productions cinématographiques Les artistes pourraient vendre des tirages en édition limitée de leurs œuvres Les investisseurs pourraient investir dans des œuvres d’art uniques créées par des individus talentueux du monde entier Les collectionneurs pourraient acheter des œuvres d’art en édition limitée créées par des artistes célèbres

Alors que les NFT réguliers sont souvent générés par programme, tels que des variantes de CryptoKitties, les NFT land art ont un élément artistique et créatif inhérent. Cela signifie que chaque pièce de land art est unique et qu’il n’y a pas deux pièces identiques.

Une application particulièrement intéressante est l’utilisation de ces NFT pour soutenir des causes environnementales. Par exemple, un développeur pourrait créer une réplique numérique de la Grande Barrière de Corail pour le tourisme virtuel ou un autre développeur pourrait créer une œuvre d’art autour du Great Pacific Garbage Patch, dont les bénéfices pourraient être reversés à des œuvres caritatives.

Avec des pixels colorés, on pourrait même représenter visuellement différents types de pollution plastique tels que des microplastiques ou des débris plus gros comme des bouteilles et des sacs. Ceux-ci pourraient être utilisés pour sensibiliser à divers problèmes, notamment le nettoyage des plages ou même des dons d’argent directement à des organisations caritatives.

En ce qui concerne les œuvres caritatives environnementales, les possibilités du land art métavers sont infinies.

Qu’est-ce que cela signifie pour le monde de l’art ?

Pour commencer, cela signifie qu’il y aura un marché pour ces œuvres d’art virtuelles. Avec l’introduction des NFT, nous avons vu à quel point le contenu numérique peut être précieux. Les gens sont prêts à payer le prix fort pour du contenu numérique exclusif, car ils savent qu’il est manifestement rare. Il est logique de supposer que le même principe de rareté s’appliquerait également aux œuvres d’art en pixels terrestres.

Plus important encore, ces œuvres d’art en pixels terrestres sont symbolisées en tant qu’actifs non fongibles sur la blockchain (land art NFT). Cela en fait des œuvres d’art numérique rares et uniques en leur genre.

De plus, puisque chaque terrain appartient à son créateur, cette nouvelle classe d’actifs donne aux artistes plus de contrôle sur leur travail et la façon dont il est présenté. De plus, étant donné que chaque œuvre d’art virtuelle appartient à son créateur, personne d’autre ne peut modifier ou supprimer l’œuvre d’art de la scène sans l’autorisation de ce propriétaire.

En fin de compte, l’espace crypto évolue incroyablement vite et il est rare de trouver ces opportunités tôt. Pour ceux qui sont tombés sur ce nouveau type de cas d’utilisation NFT, ils ont trouvé une opportunité brûlante dès qu’elle se présente.