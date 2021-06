Terrell Hines partage une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo funky, ‘Radon Dungeon’

Visionnaire pop né en Géorgie et basé à Los Angeles Terrell Hines a sorti son nouveau single, “Radon Dungeon”. Sur le morceau sans effort fluide et funk, Hines évoque des visions d’un scénario toxique et pire, mais émerge avec un hymne séduisant digne d’une discothèque post-apocalyptique.

Comme Substream Magazine l’a observé lors de la sortie de son premier EP en 2019, il est “un artiste qui sait qu’il n’y a rien qu’il ne puisse transformer en chanson”. Le visualiseur d’accompagnement, qui a été tourné dans sa ville natale d’Atlanta, a été réalisé par Jelani Miller (SoFaygo, Tony Shhnow, 10KDunkin).

« « Radon Dungeon » est un monde d’espace souterrain amusant pour les exclus de la société», explique Terrell Hines.

“Radon Dungeon” est la suite de l’euphorique “Who Do You Love?” que Netflix a exploité pour alimenter son avant-première de film d’été. Hines, salué comme « Breakout Emerging Artist » par Billboard, a déjà amassé plus de cinq millions de streams sans sortir d’album ni faire de tournée aux États-Unis. En 2019, il est apparu sur la chanson titre de l’album Hyperspace de Beck et a connu un élan majeur après sa chanson. “Get Up” a été utilisé lors d’une Keynote Apple.

En 2020, Hines a sorti sa première cassette, Portal One: The Mixtape, un projet de neuf pistes qui présentait l’énergie brute de l’instrumentation live. Regarder les événements de l’été se dérouler l’a incité à remixer “Get Up”, ajoutant un nouveau couplet de Vince Staples. NPR Music a observé : « … dans le contexte du mouvement de cet été, des paroles comme « J’ai attendu toute ma vie », ainsi que les percussions entraînantes et le désespoir croissant dans la voix de Hines, commencent à prendre la forme de cris pour la justice dans un manifestation se déplaçant dans un pâté de maisons. En octobre, il a sorti le single électrisant “We’re All Gonna Be Killed”, qui reflétait “la tension de 2020 jusqu’à présent”.

Hines crée un écosystème entier pour ses chansons, où les structures sonores et les paroles sont tout aussi susceptibles d’être inspirées par le sociopolitique que le personnel, par l’architecture fonctionnelle comme l’art abstrait, par la science austère du survivalisme comme le potentiel illimité de la technologie.

Achetez ou diffusez “Radon Dungeon”.