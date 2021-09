Terrell Owens dit qu’il veut “faire tomber la soupe Chunky” de l’ancien coéquipier des Eagles

Terrell Owens est prêt à monter sur le ring avec un ancien coéquipier des Philadephia Eagles. Le receveur du Temple de la renommée est récemment apparu sur le podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe et a déclaré que s’il devait s’impliquer dans le monde de la boxe des célébrités, il affronterait le quart-arrière Donovan McNabb. Et Owens a déjà fait une prédiction pour le combat proposé.

“Je suis très sérieux, Shannon, je vais l’assommer”, a déclaré Owens. “Parce qu’il y aurait tellement de refoulement [rage]. Je serai contrôlé. Ce sera une colère contrôlée. Je serais comme un Navy Seal. Ils sont frais et calmes dans toutes les conditions. Mais il y aurait un feu à l’intérieur de moi. » Sharpe a ensuite demandé à Owens s’il allait vraiment assommer McNabb. « Nettoyez », a répondu Owens / « Je lui ferais tomber la soupe Chunky. A partir de 2004 ! Croyez-moi.”

“Je lui arracherais de la soupe Chunky, à partir de 2004 !” – @terrellowens sur le combat contre Donovan McNabb 👀 pic.twitter.com/ls3PGkfkur – Club Shay Shay (@ClubShayShay) 6 septembre 2021

Owens et McNabb étaient coéquipiers en 2004 et 2005. Les deux ont aidé les Eagles à atteindre le Super Bowl en 2004, mais ont perdu contre les New England Patriots. Depuis la défaite du Super Bowl, Owens et McNabb se querellent, ce qui a conduit Owens à quitter l’équipe après deux saisons. L’une des choses qu’Owens a dit qui l’ont amené à ne plus être avec les Eagles est que l’équipe serait mieux si Brett Favre était le quart-arrière.

“Cela a été frustrant, dérangeant, mais cela a été une expérience d’apprentissage”, a déclaré McNabb lors d’une interview en 2005 avec ESPN. “C’est quelque chose que nous tous, en tant qu’hommes et joueurs de football, pas seulement sur les Eagles de Philadelphie mais dans toute la ligue, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe et ce qui s’est passé et soit capable de faire bouger les choses dans une direction positive.

“…” C’était définitivement une gifle pour moi. Parce qu’aussi profond que les gens n’iront pas dedans, c’était [a] crime noir sur noir. Je veux dire, vous avez un gars qui a été critiqué à peu près toute sa carrière et maintenant la dernière critique est que je vends parce que je ne dirige plus, par un afro-américain [J. Whyatt Mondesire, the NAACP chapter president who ripped McNabb in a column that appeared in the Philadelphia Sun].” Owens a ensuite joué pour les Cowboys de Dallas, les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati avant d’être intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en 2018. McNabb était avec les Eagles jusqu’en 2010, puis a joué pour l’équipe de football de Washington et les Vikings du Minnesota avant de a pris sa retraite après la saison 2011.