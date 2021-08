Terrell Owens fait allusion à son retour dans la NFL à 47 ans

Terrell Owens est prêt pour un retour dans la NFL. Le receveur du Pro Football Hall of Fame s’est récemment entretenu avec TMZ Sports et a révélé qu’il était “à 100%” sûr qu’il pouvait toujours jouer dans la ligue malgré ses 47 ans et qu’il n’avait pas joué dans un match de la NFL depuis plus de 10 ans. Il a dit qu’il voulait qu’une équipe le signe et lui donne une chance de jouer pour la saison 2021.

“Il ne fait aucun doute, à 100%, que je peux jouer dans la Ligue nationale de football aujourd’hui”, a déclaré Owens. Owens a également déclaré à TMZ Sports qu’il n’était “pas lavé” tout en ajoutant Une fois que vous savez faire du vélo, vous savez, vous n’oubliez pas comment faire du vélo.” La dernière fois qu’Owens a joué dans un match de la NFL, c’était quand il était avec les Bengals de Cincinnati en 2010. Au cours de cette saison, Owens avait 37 ans et a capté 72 passes pour 983 verges et neuf touchés. Il a signé un contrat avec les Seahawks de Seattle en 2012, mais a été coupé avant le début de la saison régulière.

Mais même avec Owens absent de la NFL pendant de nombreuses années, il n’a jamais cessé de s’entraîner. “J’ai été sur la piste et, honnêtement, je viens de courir probablement il y a une semaine environ”, a révélé Owens. “J’ai été chronométré comme un 4,4. Plus rapide que je ne l’ai probablement jamais fait depuis probablement un moment.” Owens a également déclaré qu’il avait suscité l’intérêt d’au moins un « individu » de la NFL au cours de l’été. “Avec cette conversation que j’ai eue, ils m’ont demandé de rester en forme – tout peut arriver”, a déclaré Owens. “Et, donc, c’est ce que je fais.”

Owens a été repêché par les 49ers de San Francisco au troisième tour du repêchage de la NFL en 1996. Il a été nommé dans sa première équipe Pro Bowl et All-Pro First en 2000 après avoir capté 97 passes pour 1 451 verges et 13 touchés. À partir de là, Owens a accumulé au moins 1 100 verges sur réception au cours des quatre saisons suivantes et a été nommé six fois au Pro Bowl et à l’équipe All-Pro First cinq fois de 2000 à 2007.

Owens a passé huit saisons avec les 49ers avant de rejoindre les Eagles de Philadelphie. Il a passé deux saisons à Philadelphie, puis a joué pour les Cowboys de Dallas pendant trois. Il a rejoint les Bills de Buffalo en 2009 et les Bengals en 2010. Au cours de sa carrière, Owens a capté 1 078 passes pour 15 934 verges et 153 touchés. Owens a maintenant sa propre émission, Getcha Popcorn Ready avec TO et Hatch, qui sera distribuée par Fubo Sports Network en tant que série de podcasts audio et vodcast. De nouveaux épisodes seront diffusés tous les dimanches à 20 h HE.