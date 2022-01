Terrell Owens veut jouer pour les Buccaneers après la coupe d’Antonio Brown

AB dehors … TO dedans ?

Terrell Owens espère que ce sera le cas maintenant à Tampa Bay… en disant cette semaine qu’après Antonio Brown a obtenu la botte des Buccaneers dimanche, il veut intervenir et combler le vide sur la liste de l’équipe.

TO a fait l’annonce le « Getcha Popcorn Ready avec TO et Hatch » — qui est diffusé tous les dimanches à 20 heures sur Réseau sportif Fubo – disant qu’il croit vraiment qu’il peut remplacer Brown pendant la course aux séries éliminatoires de Tampa.

« Si vous pensez à où ils en sont dans la saison, ils n’ont pas besoin de moi pour une saison de 16 matchs », a déclaré Owens. « Trois à quatre matchs au maximum. »

« Donc, oui, je sens que je peux entrer, je peux contribuer à un niveau élevé et être productif. »

Owens n’a pas joué un snap dans la NFL depuis la saison 2010 … mais le Temple de la renommée de 48 ans a régulièrement déclaré qu’il s’était maintenu en assez bonne forme pour faire un retour.

Et, Owens dit que s’il obtient une chance avec Tampa, il est sûr qu’il peut prouver que ses détracteurs ont tort.

« Je sais que je peux le faire », a déclaré TO.

Quant à savoir si les Bucs appelleront réellement … ils ont besoin de l’aide d’un large récepteur et seraient en train de regarder des agents libres à la suite de Brown’s départ de l’équipe Dimanche.

Alors, préparez ce pop-corn en Floride ?!