L’ancien quart-arrière et receveur de la NFL Terrelle Pryor a été impliqué dans un effrayant accident de vélo jeudi matin. Il a publié des photos et des vidéos de l’accident sur son histoire Instagram et a révélé qu’il avait retourné son vélo deux fois. Heureusement, Pryor a pu s’échapper sans blessure grave.

Dans un commentaire de l’une des histoires d’IG, Pryor a écrit: “S’est retourné deux fois de cette stupide voiture qui m’a ébréché.” Il a également déclaré: “Heureusement, je respire toujours et une égratignure.” TMZ a contacté Pryor et a dit: “Ouais, je vais bien.” Il a également révélé qu’il n’achetait pas un autre vélo car il avait “fini” de rouler en ce moment. L’accident survient près de deux ans après avoir été poignardé au cou et à la poitrine lors d’un incident avec Shalaya Briston à Pittsburgh. Tous deux ont été accusés de voies de fait et Pryor a été envoyé à l’hôpital pour ses blessures.

Pryor, 32 ans, a été repêché à l’origine par les Raiders d’Oakland au troisième tour du repêchage supplémentaire de 2011 de l’Ohio State. Il a quitté l’État de l’Ohio en 2011 en raison de plusieurs problèmes hors du terrain, notamment la vente de souvenirs et la conduite avec un permis suspendu. Pryor a été suspendu pour les cinq premiers matchs de la saison 2011 de la NFL en raison de ses problèmes à Ohio State et n’a joué qu’un seul match. Il a été avec les Raiders pendant encore deux saisons avant d’être échangé aux Seahawks de Seattle en 2014.

Pryor n’a joué aucun match avec les Seahawks car il a été coupé après la saison régulière. Il n’a signé un autre contrat qu’en janvier 2015, lorsqu’il a rejoint les Chiefs de Kansas City pour un contrat d’un an. Il a été coupé par les Chiefs de mai de cette année-là mais a ensuite signé avec les Cleveland Browns quelques jours plus tard. Pryor a été avec les Browns pendant deux saisons avant de rejoindre l’équipe de football de Washington en 2017. Il a ensuite joué pour les Jets de New York, les Bills de Buffalo et les Jaguars de Jacksonville en 2018.

Au cours de sa carrière, Pryor a lancé pour 1 994 verges neuf touchés et 12 interceptions au poste de quart. En tant que receveur large, Pryor a capté 115 passes pour 1 563 verges et sept touchés en 51 matchs avec 30 départs. L’été dernier, Pryor cherchait à faire un retour et a déclaré avoir parlé aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

“Il y a eu des conversations avec un couple – cinq équipes”, a déclaré Pryor à TMZ. “(Mes représentants) ont parlé aux Patriots la semaine dernière, je crois. Beaucoup d’équipes ne s’occupent pas vraiment de faire venir des joueurs en raison de la situation COVID.”