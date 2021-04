Terrence Clarke, candidat au repêchage de la NBA, décède dans un accident de la circulation

23/04/2021

Terrance Clark, jeune basketteur de 19 ans seulement, est décédé dans un accident de la route à Los Angeles, en Californie. Clark, le seul occupant du véhicule, a allumé un feu rouge à «très grande vitesse» et est entré en collision avec un autre véhicule qui se préparait à tourner à gauche, selon le sergent du département de police de Los Angeles. John Matassa, à ESPN. L’incident s’est produit vers 14 h 10 (heure locale) et «a été enregistré par une caméra de surveillance». Le sergent a également signalé que le jeune homme ne portait pas correctement sa ceinture de sécurité et que le conducteur de l’autre véhicule n’avait pas été blessé.

Clarke joué au basket pour le Chats sauvages du Kentucky, était une recrue cinq étoiles et l’une des meilleures escortes de la classe de 2020. L’école a annoncé la mort de Clarke dans un communiqué jeudi soir, mais n’a pas inclus plus de détails. L’entraîneur Jean Calipari Il a dit qu’il était “absolument navré et malade ce soir” et a appelé le joueur “un super gamin, quelqu’un qui vous saisit avec sa personnalité, son sourire et sa joie.” Dans la déclaration, l’entraîneur assure que “les coéquipiers de Terrence l’ont aimé et sont absolument dévastés. Ce sera une période difficile pour tous ceux qui connaissent et aiment Terrence, et je demande à chacun de prendre un moment ce soir pour dire une prière pour Terrence et son famille. Puisse-t-il reposer en paix. ”

Il y a à peine un mois, Terrence a annoncé qu’il se présentait pour le repêchage de la NBA cette année et qu’il avait signé avec Sports de Klutch, L’agence de représentation de LeBron James. Dans un communiqué officiel, le PDG de Klutch Sports, Rich Paul, a transmis ses condoléances et la tristesse que représente la mort prématurée de Terrance pour le monde de la NBA. “Terrence était un jeune homme formidable et travailleur. Il était enthousiasmé par ce qui l’attendait et prêt à réaliser ses rêves. Nos prières vont à Terrence et à sa famille, qui demandent de l’intimité pendant cette période difficile”, a écrit Rich Paul.

L’entraîneur du Celtics, Brad Stevens, a entendu des rapports sur l’accident et la mort de Clarke peu de temps après que son équipe ait battu les Phoenix Suns jeudi soir. Clarke était familier aux Celtics, à leurs joueurs et même au fils de Stevens. “Je ne sais pas à quel point je veux parler du jeu, quand vous le considérez comme un enfant de Boston … ces enfants sont importants pour nous ici”, a déclaré Stevens.