Terrence J échappe à une tentative de vol et affirme que des suspects lui ont tiré dessus

Terrence J a déclaré aux flics qu’il avait échappé à ce qui semble être une tentative de vol juste à l’extérieur de son domicile … et il a également déclaré que les suspects présumés lui avaient tiré dessus.

Des sources policières ont déclaré à TMZ …

On nous dit qu’il a refusé l’ordre et est parti dans sa voiture – et Terrence a dit aux flics que les suspects l’avaient poursuivi et avaient tiré sur sa voiture… avant de s’enfuir.

Nos sources disent que Terrence, qui anime des émissions sur BET et MTV, a ensuite signalé une voiture de la California Highway Patrol qui passait, qui a appelé le LAPD.

On nous dit que les flics ont pris un rapport pour agression avec une arme mortelle avec des coups de feu … et la police enquête.