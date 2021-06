Terrence Mann, les détails d’une performance pour l’histoire

Terrence mann Il a surpris les locaux et les étrangers en se découvrant comme quelque chose de plus qu’un jeune joueur avec une bonne projection et la capacité d’aider sur le banc. En l’absence de Kawhi Leonard, une star est peut-être née au sein de Clippers de Los Angeles, avec une performance mémorable dans le sixième match de éliminatoires NBA 2021 contre Utah Jazz. Il a marqué 39 points, dont 20 au cours d’un troisième quart stupéfiant qui marque le plus haut score jamais marqué par un joueur dans un quart de séries éliminatoires de la franchise de Los Angeles. Il n’a raté que trois triples et six field goal.