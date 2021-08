Terreur à Kaboul : “Des centaines d’ISIS-K dans les environs” – Biden va-t-il fléchir à mesure que la menace grandit ? | Monde | Nouvelles

in

L’aéroport de Kaboul a subi aujourd’hui une attaque terroriste potentielle, selon les autorités afghanes. Deux explosions ont secoué des emplacements à l’extérieur de l’aéroport – que les forces alliées ont utilisé pour évacuer les résidents locaux et internationaux – cet après-midi. Des responsables talibans ont signalé que jusqu’à 13 personnes étaient mortes dans l’explosion, dont des enfants.

Biden va-t-il céder sous la menace ISIS-K ?

Des responsables américains ont révélé qu’une attaque, près de l’entrée de l’aérodrome d’Abbey Gate, était un attentat suicide, tandis que les détails restent flous sur l’autre, qui a eu lieu près de l’hôtel Baron.

Ni l’auteur ni les responsables sur le terrain n’ont encore confirmé qui pourrait être responsable des attentats à la bombe.

Boris Johnson cherchera à clarifier la situation via une réunion des salles de briefing du Cabinet Office.

LIRE LA SUITE: ISIS-K «certainement» derrière les bombardements alors que les attaques devraient se poursuivre

Une déclaration du numéro 10 disait : « Le Premier ministre a été mis au courant de la situation à l’aéroport de Kaboul et présidera un COBR plus tard cet après-midi. »

Les premières informations ont indiqué que la cellule terroriste ISIS-K basée en Afghanistan pourrait avoir mené les attaques.

S’adressant à Deborah Haines, correspondante des affaires étrangères de Sky News, la suggestion n’est peut-être pas une surprise.

Elle a déclaré : “Une source de la Défense britannique m’a dit qu’il était fort probable que l’EIIS-K soit responsable de ces attaques.”

“Nous n’avons encore eu aucune revendication de responsabilité.

“Et cela ne sera une surprise pour personne étant donné que ISIS-K était le groupe dont nous n’arrêtions pas d’entendre parler par tout le monde, y compris le président américain, parlait du potentiel d’une attaque terroriste contre l’aéroport.”

Une source a déclaré à Fox News, basée aux États-Unis, que ISIS-K était “certainement” derrière le bombardement et que des centaines de membres se trouvaient à proximité, les attaques étant susceptibles de se poursuivre.

Un responsable américain a ajouté que ISIS-K était “certainement soupçonné d’être” derrière les deux explosions.

ISIS-K est l’abréviation de “État islamique en Irak et au Levant – Province du Khorasan”, un groupe terroriste qui revendique une affiliation avec le soi-disant régime ISIS à des milliers de kilomètres à l’ouest.

Le groupe dissident a émergé en 2015 et a mené des activités en Afghanistan depuis, principalement dans la province du Khorasan, ce qui lui a valu son nom.

Ils se sont fait des ennemis des États-Unis et des talibans, qui considèrent les terroristes comme un « ennemi juré ».

Tous deux ont mené des opérations pour réprimer les activités de l’Etat islamique-K dans la région.

En 2017, les autorités américaines ont largué une « mère de toutes les bombes » (MOAB) à Khorasan.

Il reste environ 2 200 militants de l’EIIS-K et ils ont lancé des attaques en Afghanistan et au Pakistan entre 2015 et 2017.

Les mouvements d’ISIS-K lors du retrait des troupes américaines ont consisté principalement en des menaces “crédibles” proférées contre ceux qui se trouvaient à proximité de l’aéroport.

Des responsables américains ont précédemment exprimé qu’il existait une “possibilité très réelle” que la cellule puisse attaquer les efforts d’évacuation.

Anthony Blinken, secrétaire d’État américain, a déclaré mercredi : « Nous opérons dans un environnement hostile dans une ville et un pays désormais contrôlés par les talibans avec la possibilité très réelle d’une attaque ISIS-K.

“Nous prenons toutes les précautions mais c’est un risque très élevé.”