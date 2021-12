« Terrible combat » – Tommy Fury réagit au KO de Jake Paul contre Tyron Woodley et révèle qu’il sera prêt à réorganiser le combat en mars

Tommy Fury a critiqué la victoire de Jake Paul sur Tyron Woodley et a appelé l’Américain à reprogrammer son combat en mars.

Le frère cadet 7-0 de Tyson Fury était censé rencontrer le YouTuber 5-0 devenu boxeur samedi soir, mais a dû se retirer du combat avec une infection bactérienne à la poitrine et une côte cassée.

Amanda Westcott/Showtime

Tommy a été vidé de se retirer du combat avec Jake

Au lieu de cela, Jake a rejoué Tyron Woodley et l’a mis KO de façon spectaculaire après six rounds relativement peu divertissants.

Tommy a réagi en disant à Dev Sahni sur Unibet Lowdown : « Je pense que c’est un mauvais endroit où vous êtes quand le commentateur dit : « Ça devient assez difficile à regarder maintenant » et en plaisantant : « Qui a gagné cette manche ? Personne.’

«Cela a duré plus de la moitié du combat.

«C’était très bouleversant pour moi de m’asseoir là et de le regarder.

«Je sais que si j’avais été là-dedans, il n’y aurait pas eu six rounds.

«Les quatre ou cinq premiers rounds, le gars n’a pas donné de coup de poing, ils se sont juste battus.

« C’était censé être ma nuit, censé être mon temps. »

Jake a laissé Woodley à froid avec une main droite brutale

Donnant ses réflexions sur le KO, Tommy a déclaré: «Ce fut un combat terrible et terrible. S’il n’y avait pas eu les KO, je pense que tout le monde a oublié les cinq premiers tours.

« C’était un bon coup de poing, oui, mais qu’attendez-vous d’un gars de 14 pierres lorsque vous baissez les mains ?

« Et soyons honnêtes, Tyron Woodley n’était pas dans un camp d’entraînement complet.

« Si c’est Jake Paul qui s’entraîne pendant des mois et des mois et des mois pour me combattre, putain d’enfer, ça va être une nuit facile quand ça arrivera. »

Amanda Westcott/Showtime

Tommy a dû regarder le combat depuis chez lui

Malgré la déception, Tommy reste optimiste quant à son affrontement avec Jake en 2022.

Il a poursuivi : « Je crois que mon heure viendra. Nous essayons de trouver la prochaine date pour nous.

«Nous essayons de reporter ce combat parce que c’est le combat que je veux ensuite.

«J’ai vu après le combat qu’il appelait tous ces gens du MMA, je ne comprends pas ce qu’il essaie de réaliser en appelant les gens de l’UFC.

« Il veut être boxeur, n’est-ce pas ? Alors combattez le boxeur, arrêtez d’appeler tous ces lutteurs et non-boxeurs…

Paul est maintenant 5-0 en tant que boxeur après avoir éliminé Woodley

« Nous avons beaucoup d’affaires inachevées.

«Nous devons terminer cette année, appeler cela une annulation, profiter de votre temps libre et je pense que nous nous retrouverons en 2022.

« Achevez ce combat. Tout le monde veut voir ce combat.

«Vous voulez vous proclamer boxeur, arrêtez d’appeler les gens de l’UFC, venez me battre comme nous allions le faire.

« Ce qui s’est passé était injuste, je lève les mains, que puis-je faire ?

«Mais l’année prochaine, faisons-le.

« Voyons si vous êtes le vrai boxeur ou non. Vous n’avez jamais combattu de boxeur auparavant et vous ne l’avez toujours pas fait.

«Commençons ce combat, faisons ce combat, je serai prêt à partir en mars. À plus. »