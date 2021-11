« Terrible, ringard et enfantin », déclare Kees van de Grint, ancien responsable des pneus de Bridgestone

Kees van de Grint est captivé par la bataille pour le titre en piste entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais tellement par les pitreries hors piste de leurs chefs d’équipe.

Christian Horner et Toto Wolff étaient à nouveau au rendez-vous au Grand Prix du Qatar, les deux barbillons échangés lors de la conférence de presse du patron de l’équipe vendredi et à peu près chaque fois qu’une caméra était devant eux.

Ce n’était pas le premier week-end de course où ils ont fait plus de gros titres que leurs pilotes, et il est peu probable que ce soit le dernier.

Ce que c’était cependant, c’était la première fois que la FIA sanctionnée par Horner remettait un avertissement officiel pour avoir critiqué un marshal après que Verstappen ait été frappé d’une pénalité sur la grille pour avoir ignoré les doubles drapeaux jaunes agités en qualifications.

« Je pense que c’est terrible. Je pense que c’est ringard », a déclaré Van de Grint à la branche néerlandaise de Motorsport.com. « Et puis les marshals sont insultés. C’est enfantin.

En ce qui concerne les allers-retours sur la légalité des voitures des autres, l’ancien homme de Bridgestone veut également que cela cesse de dire qu’ils devraient à la fois se calmer et se concentrer sur leurs propres voitures.

« Laissez chacun se concentrer sur sa propre voiture », a-t-il déclaré.

« Nous avons une saison fantastique. Nous avons deux excellents pilotes qui rétrogradent en fait le reste du peloton. Fantastique, c’est le sport automobile.

« Nous regardons le sport automobile, et pas ce genre de chose, n’est-ce pas ?

« Quand j’entends des termes que je ne veux pas répéter, ça m’agace aussi. Je suis désolé de l’entendre. »

Hamilton a remporté le Grand Prix du Qatar pour remporter les 25 points indispensables dans sa quête du titre, Verstappen franchissant la ligne d’arrivée à la deuxième place.

Van de Grint, qui n’a pas caché le fait qu’il soutenait Verstappen pour le titre, a été impressionné par le fait que le pilote Red Bull ait visé le point du tour le plus rapide, réduisant l’avance de Hamilton de sept à six points.

« J’ai trouvé extrêmement intéressant de voir comment Verstappen a converti ce tour le plus rapide en une sorte de victoire », a-t-il déclaré.

« C’était, comme ils l’appellent dans le football, un match à six points. Il aurait pu perdre plus ici, mais il a plus que limité les dégâts.

Bien que Hamilton ait réduit l’avance de Verstappen deux courses de suite, Van de Grint dit qu’il garde confiance en Verstappen et sa quête du titre.

Il a cependant prévenu que l’écart pourrait être aussi petit que deux points lorsque la Formule 1 arrivera à Abu Dhabi pour la dernière course du championnat.

« J’ai déjà dit que le titre viendrait », a-t-il déclaré. «Je ne peux pas non plus prédire des choses comme ça, mais à part ça, j’y crois toujours.

«Nous avons maintenant eu deux pistes où il était clair que Hamilton et Mercedes comme ils détiendraient l’atout. Maintenant, il y aura un circuit où je pense qu’il y a un petit avantage pour Mercedes, car cela [Jeddah street circuit] pourrait même être plus rapide que le Qatar.

« Ensuite, la différence devient minime, mais grâce à la bonne conduite [of Verstappen] nous pourrions entrer dans la dernière course avec un ou deux points d’avance.

« Et je m’attends à ce que Verstappen soit au moins égal à Abu Dhabi, donc ce sera excitant. C’est génial pour le spectateur neutre.

«Je m’inquiéterais de la couronne, mais pas de savoir si Verstappen y gagnera. J’y ai foi.

Verdict PlanetF1