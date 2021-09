Terrifiant KO de Smith sur Castillo qui le laisse trembler sur le tapis

Il a été vu et pas vu. Callum Smith (28-1, 20 KO), qui est revenu sur le ring chez les mi-lourds après une perte de points contre Canelo Allvarez au Texas (États-Unis) en décembre dernier, il a battu le Dominicain par KO au deuxième tour Lénine Castillo (21-4-1, 16 KO), laissant une image dérangeante sur la toile.

+ SUIVEZ TOUTE LA SOIRÉE JOSHUA VS USYK EN DIRECT

Le combattant de Saint Dimanche il a reçu une main droite terrifiante et est allé directement à la toile, étant raide et avec sa jambe gauche tremblante. L’arbitre a réagi rapidement et l’a placé sur le côté, desserrant ses gants et son pantalon, se faisant soigner sur la même toile par les médecins de Lénine Castillo.

La réalisation a été réussie et n’a pas émis d’images morbides du combattant de Saint-Domingue pendant qu’il était soigné, tandis que Smith se signait dans l’autre coin et qu’il y avait le silence dans le Stade Tottenham Hotspur, Londres. Quand soudain des applaudissements ont été entendus dans les gradins, et il semble que Lénine Castillo il a bougé ses bras, avant d’être transféré à l’hôpital pour attendre un examen plus approfondi.

Victoire pour Callum Smith, qui était entraîneur dans le coin, et qui a apparemment exprimé son envie d’être champion du monde en deux poids

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Rédaction