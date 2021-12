« TerrifIc » Alexandre Lacazette démontre qu’il est capitaine malgré un penalty manqué alors que l’attaquant d’Arsenal inspire la victoire sur West Ham pour donner à la hiérarchie des Gunners une décision difficile

Il a peut-être raté un penalty, mais Alexandre Lacazette a démontré exactement pourquoi il est un favori pour le capitanat d’Arsenal mercredi soir.

L’attaquant des Gunners a reçu le brassard lors de la victoire 2-0 contre West Ham, et à part un tir raté, il n’a pas laissé tomber Mikel Arteta.

Lacazette a montré qu’il avait tellement plus à donner dans un maillot d’Arsenal

Il a montré l’exemple tout au long de l’affrontement

Il était une poignée pour la défense de l’opposition tout le match et a joué une passe sublime à Gabriel Martinelli pour sortir de l’impasse peu de temps après la mi-temps, avant qu’Emile Smith Rowe ne scelle les points pour les Gunners.

Le Français était implacable dans son rythme de travail. Il a fait plus de tacles que tout autre joueur sur le terrain (cinq) et a tenté plus que les autres aussi (neuf).

Il n’a pas donné à Issa Diop et Craig Dawson un moment de repos pendant tout le match – et c’est pourquoi il n’est pas inconcevable qu’il succède à son Pierre-Emerick Aubameyang en tant que skipper aux Emirats, avec son copain démis de ses fonctions plus tôt cette semaine.

Mikel Arteta a certainement été impressionné par le Français car il l’a félicité ainsi que la performance de son équipe en général après la victoire aux Emirats, qui a vu les Gunners dépasser West Ham pour se classer quatrième.

Arteta était certainement content de son attaquant

« Je pense qu’ils étaient formidables », a déclaré Arteta à talkSPORT sur la performance de son équipe après le match.

«Je pense que Lacazette était formidable. Je pense que Granit et Thomas étaient formidables.

« La contribution de toute l’équipe, individuellement et collectivement, ce fut une très bonne performance. »

Lacazette a démontré qu’il avait tellement plus à donner dans un maillot d’Arsenal.

Le problème, c’est qu’il ne restera peut-être plus longtemps au club.

Le joueur de 30 ans est en fin de contrat à la fin de la saison 2021/22, ce qui signifie qu’il peut signer un accord de pré-contrat avec un club étranger le mois prochain.

L’attrait du brassard de capitaine pourrait toutefois convaincre le Français de rester.

Son affichage d’homme du match facilitera certainement une décision de contrat pour la hiérarchie émiratie.