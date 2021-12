Terry Bradshaw affronte TikTok de la manière la plus hilarante

Problème TikTok.

Terry Bradshaw et sa petite-fille de huit ans Zurie étaient de retour dans les affaires sur le tout nouvel épisode de The Bradshaw Bunch de ce soir, et cette fois, ils avaient leur objectif entrepreneurial sur TikTok.

la maman de Zurie Lacé techniquement, je ne la voulais pas sur l’application, mais comme Terry l’a intelligemment souligné lorsque les deux ont réfléchi à leurs idées, « Eh bien, elle n’est pas là en ce moment ! »

De plus, ils devaient gagner après leur échec de « Slime Balls Inc. » entreprise. Qui aurait pu deviner que vendre du slime à 15 centimes sur le bord de la route ne rapporterait pas ?!

« Nous allons faire ce truc de TikTok et ça va nous faire beaucoup d’argent, parce que je dois être honnête avec toi petite dame, notre dernier essai, Slime Balls, ne s’est pas bien passé pour nous », a déclaré Terry à sa petite-fille.

C’est tout dans le passé, cependant. « TikTok va être énorme », a-t-il ajouté. « Nous allons gagner de l’argent. Ne t’inquiète pas pour ta mère. Nous allons nous en occuper. »