Terry Bradshaw claque Aaron Rodgers sur l’avant-match « NFL on FOX »: « Vous avez menti à tout le monde »

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers a perdu le soutien de l’analyste de Fox Sports Terry Bradshaw, qui a appelé Rodgers pour avoir menti sur son statut de vaccination contre le coronavirus. Quelques jours après que Rodgers ait été testé positif pour COVID-19, il a participé au Pat McAfee Show, où il a affirmé qu’il était dans le « réticule de la foule réveillée » et a insisté sur le fait qu’il n’avait pas menti lorsqu’il a déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé » avant le la saison a commencé. Rodgers a déclaré avoir pris de l’ivermectine, un médicament utilisé pour vermifuger les animaux que la FDA n’a jamais approuvé pour une utilisation dans le traitement du COVID-19 chez l’homme.

« Je vais donner quelques conseils à Aaron Rodgers », a déclaré Bradshaw lors de l’émission d’avant-match de la NFL sur FOX dimanche. « Cela aurait été bien s’il venait juste de venir à l’Académie navale et d’apprendre à être honnête. Appris à ne pas mentir. Parce que c’est ce que tu as fait, Aaron. Tu as menti à tout le monde. Je comprends » immunisé « . Ce que vous faisiez, c’était de prendre des trucs qui vous empêcheraient d’attraper le COVID-19. Vous avez le COVID-19. L’ivermectine est un vermifuge pour le bétail. Désolé, les amis, c’est ce que c’est. «

Le moment où @AaronRodgers12 a perdu Terry Bradshaw. « Tu as menti à tout le monde. » pic.twitter.com/sJVxxTtQrU – Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 7 novembre 2021

« Nous sommes une nation divisée politiquement », a poursuivi le quart-arrière à la retraite des Steelers de Pittsburgh, note ProFootballTalk. « Nous sommes une nation divisée sur le COVID-19, qu’il s’agisse ou non de se faire vacciner. Et malheureusement, nous avons des joueurs qui ne pensent pratiquement qu’à eux-mêmes. Et je suis extrêmement déçu des actions d’Aaron Rodgers. »

Michael Strahan a également reproché à Rodgers d’avoir utilisé « immunisé » comme « solution de contournement » verbale avant le début de la saison. « Dans le grand schéma des choses, c’est trompeur et c’est faux », a déclaré dimanche le co-présentateur de Good Morning America. « Et la présentation qu’il a faite n’a pas aidé. » Strahan a ensuite déclaré qu’il était inapproprié pour Rodgers d’invoquer une citation de Martin Luther King Jr. pour justifier sa décision de ne pas suivre les règles du masque pour les joueurs non vaccinés.

Les autres analystes de la NFL sur FOX ont également critiqué Rodgers. Jimmy Johnson a déclaré qu’il était « déçu » par les « actions égoïstes » de Rodgers. Howie Long a appelé le MVP en titre de la NFL pour avoir créé des risques pour la santé publique et nui aux chances de son équipe sur le terrain. Rodgers ne jouera pas dimanche, lorsque les Packers affronteront les Chiefs de Kansas City.

En août, on a demandé à Rodgers s’il était vacciné. Il a déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé », puis a ajouté qu’il ne jugerait personne qui n’a pas été vacciné. Beaucoup ont pris cela pour signifier qu’il était vacciné. Lors de l’interview de vendredi, Rodgers a insisté sur le fait qu’il n’avait pas menti et que son « plan » était de dire aux journalistes qu’il était immunisé. Si on lui posait une question de suivi, Rodgers a déclaré qu’il aurait dit aux journalistes: « Écoutez, je ne suis pas une sorte d’anti-vax, de terre plate. Je suis quelqu’un qui est un penseur critique, vous me connaissez. Je marche au rythme de mon propre tambour. Je crois fermement à l’autonomie corporelle et à la capacité de faire des choix pour votre corps. Ne pas avoir à acquiescer à une culture éveillée ou à un groupe d’individus fous qui disent que vous devez faire quelque chose. La santé, c’est pas une taille unique pour tout le monde.' »

Bien que Rodgers ait déclaré qu’il marchait au « rythme de mon propre tambour », il a déclaré plus tard qu’il avait pris de l’ivermectine après avoir parlé avec son « bon ami » Joe Rogan et qu’il « faisait beaucoup de choses qu’il recommandait ». En plus d’utiliser de l’ivermectine, Rodgers a affirmé avoir reçu des anticorps monoclonaux, mais n’a pas dit comment il s’était évanoui pour accéder à un traitement habituellement réservé aux personnes qui présentent le risque le plus élevé de COVID sévère, rapporte NBC News. Rodgers a également déclaré qu’il avait une allergie à un ingrédient des vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer et Moderna, mais n’a pas précisé quelle était cette allergie.

« Je me rends compte que je suis dans le collimateur de la foule réveillée en ce moment », a déclaré Rodgers aux animateurs du Pat McAfee Show. « Donc, avant que mon dernier clou ne soit mis dans mon cercueil de culture d’annulation, je pense que j’aimerais remettre les pendules à l’heure sur tant de mensonges flagrants. »

Pendant ce temps, la NFL enquête pour savoir si Rodgers a violé les protocoles COVID et si les Packers n’ont pas réussi à le discipliner. Jay Glazer de Fox Sports a indiqué que l’enquête se terminerait par des amendes et non par une suspension de Rodgers. La NFL savait que Rodgers n’était pas vacciné, mais il assistait toujours régulièrement à des conférences de presse en salle sans porter de masque.