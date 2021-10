Terry Bradshaw critique la tenue d’Erin Andrews et suscite l’indignation (photos)

Le diffuseur Fox NFL Terry Bradshaw s’est retrouvé dans l’eau chaude cette semaine après avoir commenté le choix de tenue d’Erin Andrews lors d’une récente interview.

Avant la bataille de jeudi soir entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Eagles de Philadelphie, Andrews s’est assis avec le secondeur Devin White.

Comme la conversation du couple avait beaucoup à voir avec les chevaux, elle s’est déroulée dans une écurie.

Andrews portait des bottes de cowboy et une chemise de cowboy en jean pour l’occasion.

Après l’interview, Bradshaw a complimenté Andrews sur la beauté de sa tenue.

Voici la vidéo de Terry Bradshaw complétant Erin Andrews puisque tout le monde en parle sur mon TL pic.twitter.com/OYqme6GGGs – gifdsports (@gifdsports) 15 octobre 2021

« Tu as tes bottes de cow-boy et ta chemise, tu as l’air bien, j’ai apprécié cette interview », lui a dit Bradshaw.

Un segment d’Internet n’a pas apprécié ces mots.

Ça devient effrayant, oncle Terry… pic.twitter.com/7fFEBfBkh4 – La station de travail IC (@ClippelBoardy) 15 octobre 2021

Terry Bradshaw grincer des dents comme avec Erin Andrews est tout droit sorti du playbook de Joe Namath pic.twitter.com/Lo05cjJ6M3 – JSWilliams1962 (@jswtreeman) 15 octobre 2021

Relâchez les e-mails de Terry Bradshaw sur le beau cul d’Erin Andrew. – Trey G. (@RolanNyan34) 15 octobre 2021

Terry Bradshaw a perdu ses billes – Liam (@AaronsonBurner) 15 octobre 2021

Certaines personnes pensaient même que les commentaires de Bradshaw méritaient qu’il soit licencié.

Terry Bradshaw est à la mode parce que des gens affreux pensent qu’il devrait être licencié pour avoir dit cela à Erin Andrews. https://t.co/DCCFdofgXg – Pugs Moran: Neoteric Hack (@pugsandco) 15 octobre 2021

Curieusement, ce n’est pas la première controverse liée à la garde-robe à frapper le football cette année. Il y a quelques semaines, un journaliste de la SEC a atterri dans l’eau chaude après que certains fans aient jugé sa tenue inappropriée pour le match qu’elle couvrait.

C’est le monde dans lequel nous vivons maintenant.

Dodgers vs Giants est une série très excitante. https://t.co/OPpiG1Tcsa – Jeu 7 (@game7__) 13 octobre 2021

Ce n’est pas non plus la première fois qu’Andrews fait la une des journaux sur la façon dont un homme lui a parlé. Quelque chose de similaire s’est produit avec le quart-arrière des 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo il n’y a pas si longtemps. Andrews a même dû émettre une réponse publique à toute l’affaire. Rien n’en est finalement sorti, bien sûr.

Bradshaw sera-t-il puni pour ses commentaires sur Andrews ? Andrews s’en soucie-t-il même? Une réponse devrait émerger assez tôt.

En rapport: La description en 4 mots de Rajon Rondo de Russell Westbrook