Terry Bradshaw grille le rendez-vous de sa fille dans The Bradshaw Bunch

Terry Bradshaw met le dernier intérêt amoureux de sa fille à l’épreuve.

Le prétendant cherchant Rachel Bradshawle cœur de et l’approbation de la légende de la NFL sur le tout nouvel épisode de ce soir de The Bradshaw Bunch is country singer Matt stell, et nous avons un aperçu du dîner de famille qui les réunit tous.

« Je vous garantis que si je ne l’aime pas, il appartient à l’histoire », dit Terry à sa femme Tammy dans le clip d’aperçu. « Parce qu’elle sait que je reste en dehors de sa vie amoureuse. »

« C’est rester en dehors de sa vie amoureuse? » Tammy plaisante, et bientôt, Rachel et Matt arrivent pour dîner.

Erin Bradshaw allège l’ambiance avec une blague, mais l’introduction entre Terry et Matt se passe bien. Il fait même un compliment au chanteur lors d’un confessionnal : « J’ai une bonne poignée de main, ça veut dire que c’est un homme bien. »

Le dîner commence avec des anecdotes alors que la famille se prépare pour une apparition sur Celebrity Family Feud, mais Matt n’est pas encore décroché.