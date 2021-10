Terry Bradshaw luttant pour ouvrir un pot de cornichon vous fera LOL

Terry Bradshawla famille de est dans le pétrin.

Plus précisément, l’équipe de Bradshaw Bunch est dans un cornichon au-dessus d’un pot de cornichon.

Tout commence quand Terry et sa femme Tammy arriver à sa fille Lacé‘s house dans cet aperçu du tout nouvel épisode du 20 octobre de ce soir. Porter un « rare buisson du Texas » qui, selon lui, est un cadeau de pendaison de crémaillère pour Lacey et son mari Noé, Terry est prêt pour le dîner et commence immédiatement à remplir son assiette.

Il y a un gros problème, cependant.

« Nous sommes ici depuis une semaine maintenant, et j’ai acheté ces cornichons le premier jour de notre arrivée ici parce que j’étais tout excité par le gombo mariné – nous n’en avons pas à Hawaï – et je ne peux pas ouvrir ce pot », Lacey révèle. « Donc, celui qui l’ouvre reçoit un prix. »

Terry est le premier à essayer le pot, mais après une tentative infructueuse, il dit au groupe : « En fait, je ne veux pas l’ouvrir.