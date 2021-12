Terry Bradshaw perd et gagne sur The Bradshaw Bunch

Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu.

Terry Bradshaw et sa petite-fille de huit ans Zurie se sont affrontés dans un concours hippique dans le tout nouvel épisode de The Bradshaw Bunch de ce soir.

Le duo s’est assuré de placer un pari à l’avance, et les conditions étaient les suivantes : si Zurie gagnait, Terry devait lui acheter un cheval de chariot, et si Terry gagnait, Zurie devait lui faire un massage des pieds.

Cette dernière tâche peut ne pas sembler si mauvaise, mais pensez à ce que Terry disait à sa fille Rachel il y a quelques mois à peine, comme en témoigne un flashback de Bradshaw Bunch : « Si je coupais cet ongle, il rebondirait sur le sol. Cet ongle pèse environ une demi-livre. »

Il n’y avait aucune chance que Terry recule non plus. Comme il l’a prévenu Zurie, « il n’y a aucune chance que tu me battes. Et si tu penses que parce que tu as huit ans, je vais te laisser aller, tu as autre chose à venir, petite amie! »

Autant dire que Zurie a battu Terry.