Terry Bradshaw suscite l’indignation avec les commentaires d’Antonio Brown (vidéo)

Antonio Brown a stupéfié le monde de la NFL dimanche après-midi lorsqu’il a choisi de quitter le milieu de partie des Buccaneers de Tampa Bay.

Avec son équipe à terre à la fin du troisième quart, Brown s’est déshabillé et s’est enfui du terrain.

L’homme de 33 ans tant décrié a ensuite fait signe de faire un tour, est monté à bord et est rentré chez lui. Incroyablement, son chauffeur a publié une vidéo du trajet sur les réseaux sociaux peu de temps après.

À la lumière de ce qui s’est passé, le diffuseur de FOX NFL Terry Bradshaw a offert une réponse très directe aux bouffonneries de Brown.

Les médias sociaux ont été profondément offensés par cette évaluation.

MH… Les problèmes de santé mentale sont trop sensibles et bien plus importants pour que Terry rit et plaisante avec désinvolture sur la façon dont il a fait ici

AB aurait des problèmes de MH

Souhaitez-lui bonne chance et n’en parlez pas tant que toutes les informations ne sont pas disponibles

Très mauvais goût ici Bradshaw

– Jeremy X (@SippideeStrkVgs) 3 janvier 2022