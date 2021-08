Terry Crews se penche sur le débat sur la douche des célébrités

Terry Crews fait savoir aux gens qu’il n’y a rien de mal avec sa routine d’hygiène. S’adressant à Access, l’animateur d’America’s Got Talent a donné ses deux cents sur la conversation sur la douche des célébrités, rejoignant Dwayne “The Rock” Johnson, partageant qu’il s’assure de prendre une douche plus qu’assez de fois par jour pour rencontrer son régiment d’entraînement intense. « J’ai pris trois [showers] aujourd’hui, trois, aujourd’hui », expliqua Terry. «J’en ai pris un le matin, après l’entraînement, puis j’en ai pris un avant d’arriver ici, puis j’en ai pris un entre les actes. J’adore prendre une douche parce que je passe tellement de temps à transpirer. Il a ajouté: “Si vous ne transpirez pas, vous n’avez pas besoin de prendre une douche, mais je passe toute la journée à transpirer, à courir et à m’entraîner et ce n’est pas agréable … Je suis M. Old Spice, alors j’ai pour être propre.”

La déclaration des équipages intervient alors que de nombreuses célébrités ont trop partagé une partie de leur routine de douche et de celle de leurs enfants. Kristen Bell et Dax Shepard ont révélé qu’ils avaient choisi d'”attendre la puanteur” pour baigner leurs deux filles Lincoln et Delta. Il s’avère qu’ils ne sont pas seuls dans leurs différentes habitudes de baignade. Mila Kunis et Ashton Kutcher ont également partagé qu’ils ne donnaient pas régulièrement de bain à leurs enfants –– uniquement lorsqu’ils pouvaient « voir la saleté » sur eux. Bell et Shepard ont depuis doublé leurs commentaires au milieu du choc en ligne, ajoutant qu’ils avaient également une raison environnementale de ne pas augmenter leur consommation d’eau. “C’est l’autre chose – c’est que la Californie est en sécheresse depuis toujours”, a déclaré l’alun de Good Place. “… c’est comme la responsabilité de votre environnement. Nous n’avons pas une tonne d’eau, alors quand je me douche, je vais attraper les filles et les pousser là-dedans avec moi pour que nous utilisions tous la même eau de douche. “

Les équipages ont également pris un moment sur le tapis rouge d’America’s Got Talent pour envoyer un message à Nightbirde (Jane Marczewski), qui a quitté la compétition plus tôt pour se concentrer sur sa santé, compte tenu de son diagnostic de cancer. Les équipages ont admis qu’il “l’avait contactée” et ont exprimé un autre message encourageant. “Nightbirde, tu as été une inspiration pour moi. Tu montres à tout le monde, au monde entier, ce qu’est la grandeur, comment être génial – tu ne fais que suivre ton exemple”, a-t-il déclaré. “Laissez-moi vous dire, c’était incroyable, vos chansons, votre tout et je prie pour un rétablissement et je n’accepterai rien de moins. Je veux que vous reveniez et je veux vous voir c’est tellement incroyable. Nightbirde, nous prions pour toi.”