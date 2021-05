Terry Francona avait un message parfait pour Angel Hernandez, arbitre notoirement horrible de la MLB ⋆ .

L’arbitre de la MLB, Angel Hernandez, est depuis longtemps très connu pour ses terribles appels lors d’un match de baseball. Eh bien, bien sûr, Hernandez a recommencé lors de la série Indians-Royals.

Il y a quelques nuits, Angel Hernandez a admis qu’il avait été forcé de «deviner» si une balle avait été attrapée ou non parce que le tableau de bord le distrayait.

L’arbitre de la MLB blâme l’appel soufflé sur le tableau de bord dans le champ extérieurhttps: //t.co/HT1cxJyYI2 – SideAction (@SideActionHQ) 5 mai 2021

La nuit suivante, Hernandez était derrière l’assiette (ce qui est toujours un régal) et s’est assuré de foutre en l’air là-bas aussi. Cette fois, les Royals ont été les victimes.

Angel a d’abord appelé un coup par coup dans la 6e manche, et il ne semblait pas que le ballon soit entré en contact avec le frappeur. Plus tard dans la même manche, Hernandez a émis un désaccord contre les Royals, et le manager Mike Matheny est devenu fou.

Angel Hernandez a eu une autre manche cauchemardesque et les Royals l’ont attaqué pic.twitter.com/puDBBy4eOp – Jomboy Media (@JomboyMedia) 6 mai 2021

Tendance de Side Action

Au cours de la série, le manager des Indiens, Terry Francona, a en fait dit à Angel Hernandez ce que tout le monde pensait en le regardant tous les soirs.

«J’ai juste dit à Angel, ‘Pourquoi est-ce que ça arrive toujours quand tu es ici?’ ‘

Le manager de Cleveland, Terry Francona, sur ce qu’il a dit à l’arbitre d’Angel Hernandez après cet appel bizarre: «J’ai juste dit à Angel, ‘Pourquoi est-ce que ça arrive toujours quand tu es ici?’ ‘ – Ryan Lewis (@ByRyanLewis) 5 mai 2021

Excellente question, Terry. Je ne sais pas… probablement parce que le gars n’est tout simplement pas très bon dans son travail. La MLB devrait vraiment faire quelque chose à propos d’Angel Hernandez, ça devient incontrôlable.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube!