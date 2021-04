Terry Ilous à propos du licenciement de Great White: “ J’ai été complètement pris par surprise ”

Ex-GRAND BLANC chanteur Terry Ilous dit qu’il a été “complètement surpris” par son licenciement du groupe.

Ilous, anciennement des hard rockers de Los Angeles des années 80 XYZ, rejoint GRAND BLANC en 2010 après avoir remplacé le chanteur en tournée Jani Lane (GARANTIR).

le Ilous-LED GRAND BLANC a sorti deux albums, 2012 “Allégresse” et 2017 “Cercle complet”, avant que Terry a été montré la porte en juillet 2018 et remplacé par Mitch Malloy.

Ilous a discuté de sa sortie de GRAND BLANC lors d’une nouvelle apparition sur Waste Some Time With Jason Green. Demandé si la sortie de son album solo de 2017, “Gypsy Dreams”, a créé une tension entre lui et le reste du groupe, Terry dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai commencé à travailler sur cet album en 2016. Et j’ai toujours dit au groupe que je travaillais sur l’album. Il n’y avait rien à cacher. Pourquoi quelqu’un aurait-il un problème avec un membre du groupe sortant un album solo, surtout si ce n’est pas le Je viens de l’école où il est bon de faire autre chose; il faut se diversifier. J’ai travaillé avec beaucoup de musiciens différents… J’ai travaillé avec beaucoup de personnes différentes dans ma carrière – en tant que chanteur de sauvegarde ou voix off ou autre – donc, pour moi, ce n’était pas grand-chose. Et j’ai demandé la permission du groupe, j’ai dit: “Est-ce que ça va?” Et ils ont dit: ‘Ouais, ouais, tu peux faire ton propre truc.’ [And I said] ‘Génial. Fantastique.’ Nous sommes donc en 2016. Je fais un GoFundMe genre de chose, pour collecter des fonds pour l’album. Et tout d’un coup, vers la fin de 2016, le groupe me dit: ‘GRAND BLANCva faire un nouvel album. Je suis comme: ‘Oh, vraiment? D’accord. Alors préparons-nous à écrire. Alors je suis retourné et j’ai commencé à écrire des chansons et tout. En même temps, je finissais mon propre album. Et puis j’ai fait une annonce, mon album sortira le 15 mai, et le groupe a une réunion avec moi et me dit: “Vous ne pouvez pas sortir votre album.” Je me dis: “Pourquoi?” “Eh bien, vous ne pouvez pas sortir votre album parce que nous allons sortir notre album à la fin du mois.” Je suis, “Que dois-je faire?” «Vous ne pouvez pas le libérer. Et c’était tout. Cela a donc créé une grande stigmatisation dans le groupe, un gros problème, surtout parce que le groupe avec lequel je travaillais [for my solo album consisted of] principalement des latins. C’était donc un problème, je vais le dire ainsi, et cela a commencé à créer des problèmes entre moi et les gars du groupe. Pas tout le monde dans le groupe, au fait, mais certaines personnes dans le groupe étaient bouleversées à ce sujet. “

Selon Ilous, il s’est toujours fait un devoir de dire aux gens que son objectif principal était GRAND BLANC et non sa carrière solo. “Je faisais beaucoup d’interviews, et j’ai toujours dit une chose, j’ai dit: ‘Je suis le chanteur principal de GRAND BLANC. Ma priorité est GRAND BLANC», dit-il.« Je me suis toujours assuré de le dire, parce que parfois les gens peuvent mal interpréter ce que vous voulez dire. Alors j’ai dit: ‘Non. Je suis le chanteur du groupe GRAND BLANC. Ma priorité est GRAND BLANC. Je serai en tournée avec GRAND BLANC. Et si le groupe n’est pas en tournée, alors je le ferai moi-même. Et c’est tout.’ Et c’est la vérité. Mais apparemment, quelqu’un s’est énervé. J’étais en tournée, et finalement, un jour, j’ai reçu un e-mail disant: «Merci pour un excellent service. Tu es un grand chanteur. Avoir une bonne vie.’ Et c’était tout. “

Terry a déclaré qu’il «n’avait aucune idée du tout» qu’il allait être remplacé. “Dernière fois [I played with GREAT WHITE], nous avons fait une série de spectacles à guichets fermés “, se souvient-il.” En fait, l’un des derniers spectacles que nous avons fait était en fait un jeudi dans le Wisconsin. Nous avons fait un festival d’été, et il y avait 10 mille personnes [there]. La foule est devenue folle – 10 000 personnes sont devenues folles. Et ce jour-là, j’ai si bien chanté. Vous savez, parfois vous chantez mieux que les autres jours – c’est comme ça en tant que chanteur – mais ce jour-là, j’étais vraiment bon. Pas pour être prétentieux, mais j’étais heureux. J’étais, comme, ‘Ah, mec. Belle performance.’ Vendredi et samedi, nous avons fait deux autres spectacles – un à Las Vegas. Nous avons fait un spectacle avec ABATTAGE, et tout le monde m’a fait un gros câlin. «Hé, frère, à la semaine prochaine. C’est la dernière fois que je parle à qui que ce soit dans le groupe. Lundi matin, je reçois un e-mail… Le chef du groupe, marque [Kendall, guitar], m’a envoyé l’e-mail, mais il [was] au nom de tout le monde dans le groupe. «Nous pensons que vous devriez être remplacé par quelqu’un d’autre. Et nous vous souhaitons le meilleur. L’e-mail était poli. ‘Bonne chance à toi. Vous n’aurez aucun problème à trouver un autre groupe. S’il vous plaît, ne dites pas de mal de nous. Nous ne dirons jamais de mauvaises choses à votre sujet. Et c’était tout. “

Concernant sa réaction initiale à l’e-mail, Ilous a déclaré: “J’ai été surpris – j’ai été un peu surpris – parce que j’ai dit, attendez une minute, j’ai fait trois albums. J’ai aidé à reconstruire la marque. J’ai fait de mon mieux pendant neuf ans. Quand j’ai rejoint le groupe, je n’obtenais pas très bien payé, et j’ai dit: ‘Je vais le faire de toute façon, parce que je veux me prouver, et je veux prouver à ces gars que je peux le faire.’ Alors j’ai fait ce que je pouvais faire. J’aurais adoré recevoir un coup de fil, au moins, ou peut-être une réunion avec le groupe, et dire: “Hé, ça ne marche pas. Peux-tu travailler là-dessus? Et peut-être que nous” Je vais vous donner une autre chance. ‘D’accord.’ Je pense que c’est juste – quand vous êtes un travailleur dévoué et que vous faites tout cela, je pense que c’est juste. Vous avez besoin d’une deuxième chance. Mais une deuxième chance pour quoi? Je n’ai rien fait de mal. Ce n’est pas comme je l’avais fait sexe avec l’une de leurs femmes. Je ne suis pas ce genre de personne.

Terry a poursuivi en disant qu’il y avait des différences personnelles au sein GRAND BLANC, mais pas assez pour créer un problème majeur alors que lui et ses compagnons d’alors vivaient à proximité l’un de l’autre sur la route.

“Pour moi, j’ai toujours été dans GRAND BLANC», dit-il.« Je me disais, ‘GRAND BLANC est GRAND BLANC. J’adore le groupe. J’adore la musique et je suis heureux de faire partie du groupe. Je ne m’attendais à rien. Je savais que j’avais un problème avec un gars du groupe, comme beaucoup de gens ont des problèmes avec le même gars dans ce groupe. Mais je le savais. Et je ne pensais pas que les gars décideraient de dire: Terry, et allons chercher quelqu’un d’autre. Je ne m’y attendais pas du tout. J’ai été complètement surpris, c’est le moins qu’on puisse dire. J’étais hors de moi. Mais je n’ai rien posté de négatif. Je n’ai pas fait de commentaires stupides en ligne; Je n’ai rien fait de tel. J’ai dit: ‘Eh bien, c’est ce que c’est. Ils ont quelqu’un d’autre. Je ne lui souhaite rien de mal, «ce que je ne ferais jamais de toute façon».

Ironiquement, la première fois Malloy joué avec GRAND BLANC était sur le Monstres de Rock croisière en 2018, quelques mois avant Terry a été renvoyé du groupe. À Terryl’invitation de, Mitch est monté sur scène et a rejoint GRAND BLANC pour une restitution de leur couverture de Ian Hunterde “Une fois mordu, deux fois timide”.

“Je suis celui qui a présenté Mitch au groupe, ” Ilous rappelé. “Et je n’oublierai jamais ce jour. J’ai présenté Mitch au groupe, et Mitch a essayé de me surpasser sur scène. Je suis un artiste de scène, mais je n’ai pas besoin d’en faire trop. C’est comme le sexe. La musique, c’est le sexe – la même chose. Vous n’avez pas besoin d’essayer toutes les positions différentes pour plaire à votre partenaire. Vous faites ce que vous faites, et c’est tout. Mais j’ai réalisé que Mitch essayait de devenir fou sur scène, d’un côté à l’autre, pour prouver qu’il était un grand interprète. Et je n’ai rien contre Mitch, d’ailleurs; Je lui souhaite le meilleur. Mais j’ai dit: «D’accord. Bien pour lui.’ Je ne m’attendais pas à ça… C’est bon. Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. Et honnêtement, à ce jour, je ne leur souhaite rien de mal du tout. Même Mitch – Je suis content qu’il ait le concert. Ce n’est pas sa faute. Il vient d’être embauché. “

Ilous a déménagé à Hollywood, Californie de Lyon, France en 1986, formant le groupe de métal XYZ avec un ami et un bassiste Pat Fontaine. Ilous est rapidement devenu un favori sur la scène Sunset Strip à la fin des années 80 avant d’être signé à Énigme/Capitole. Après avoir vendu plus de 1,5 million de disques dans le monde et tourné avec des artistes tels que ÉTRANGER et ALICE COOPER, Ilous a continué à sortir des albums jusque dans les années 2000, avec des films, des compositions et des œuvres télévisées.

En 2009, Terry a été contacté pour jouer une poignée de dates avec GRAND BLANC, et en quelques années, la programmation a été officialisée. GRAND BLANC a immédiatement entrepris une longue tournée d’un an, suivie d’un nouvel album, “Allégresse”, en 2012, qui a été très bien accueillie par les médias et les fans. “Cercle complet” est arrivé cinq ans plus tard.

En mai 2019, Kendall dit au “Music Mania” podcast que lui et ses camarades de groupe ont estimé que Malloy était un chanteur plus approprié pour GRAND BLANC que Ilous. “On a l’impression Mitch est un peu mieux adapté, non seulement sur le plan de l’image mais aussi sur le plan vocal », a-t-il déclaré.« Il livre les chansons d’une manière qui ressemble plus à l’original. Nous ne voulons pas réinventer les chansons. Lorsque nous écrivons de nouvelles choses, c’est une autre histoire. Mais vous voulez bien livrer les succès. Les gens descendent pour entendre ça. ”