Terry McAuliffe a collecté des fonds pour Dem qui a été emprisonné après un scandale sexuel ⋆ 10z viral

Le candidat démocrate de Virginie au poste de gouverneur Terry McAuliffe a collecté des fonds pour un législateur de l’État qui a purgé une peine de prison après un scandale impliquant des relations sexuelles avec un mineur.

En 2019, l’ancien gouverneur (qui cherche à être réélu) est apparu lors d’un événement de campagne pour le démocrate et alors candidat au Sénat de l’État de Virginie, Joe Morrissey. Alors qu’il était délégué de l’État en 2014, Morrissey a été condamné à une peine de prison pour avoir «contribué à la délinquance d’un mineur» après avoir été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec sa réceptionniste à temps partiel, alors âgée de 17 ans. Il a ensuite démissionné, mais a mené une campagne réussie pour le Sénat de l’État quelques années plus tard.

« Je suis là pour Joe. C’est une course importante pour nous », a déclaré McAuliffe lors de la campagne de Morrissey au Sénat. « C’est une année importante pour les démocrates. Ce sera, messieurs, la première fois en 26 ans que nous pourrons contrôler la Chambre, le Sénat et la résidence du gouverneur.

“Ce que j’aime chez Joe, c’est qu’il se battra pour vous”, a-t-il ajouté. Morrissey a remporté les élections en novembre 2019 et continue de représenter le 16e district de Virginie au Sénat de l’État.

L’approbation par McAuliffe de Morrissey en 2019 contredit directement la position qu’il occupait lorsque le scandale s’est déroulé quelques années plus tôt. Au moment de la condamnation de Morrisey, le porte-parole de McAuliffe, Brian Coy, a déclaré dans un e-mail qu’« à la lumière de sa condamnation pour ces accusations inquiétantes, le gouverneur pense que Del. Morrissey devrait démissionner immédiatement ».

Lorsqu’on lui a demandé de répondre à la volte-face de McAuliffe, Morrissey a déclaré au Washington Free Beacon que l’appel initial de l’ancien gouverneur à sa démission était “politiquement opportun”.

“J’ai gagné [the primary], et l’histoire suivante était de regarder tous ces démocrates qui s’agenouillent devant l’autel de Joe Morrissey », a-t-il déclaré. “Je ne suis pas naïf, j’ai la peau irlandaise épaisse, et je comprends.”

“C’est ce que font les politiciens, et c’est pourquoi ma femme déteste les politiciens, car ils ne font que regarder ce qui est politiquement opportun”, a-t-il ajouté.

La campagne McAuliffe n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Federalist.

Shawn Fleetwood est stagiaire à The Federalist et étudiant à l’Université de Mary Washington, où il envisage de se spécialiser en sciences politiques et de se spécialiser en journalisme. Il est également rédacteur de contenu d’État pour la Convention of States Action. Suivez-le sur Twitter @ShawnFleetwood