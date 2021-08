Terry McAuliffe abandonne le forum des personnes handicapées pour collecter des fonds à Las Vegas .

Le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, s’est retiré jeudi d’un forum public sur les questions de handicap pour assister à une collecte de fonds privée à Las Vegas avec le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak.

Le moment est venu lors d’un chat Zoom en ligne hébergé par l’Arc de Virginie du Nord, une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir et à protéger «les droits humains des personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale et soutient activement leur pleine inclusion et participation dans la communauté tout au long de leur vie. . “

Tout au long de l’événement, les candidats de l’État aux postes de gouverneur, de lieutenant-gouverneur et de procureur général ont été invités à parler aux participants de leur « position sur les questions de handicap », tout en répondant aux questions du public. Le procureur général Mark Herring était le seul candidat non présent.

En présentant McAuliffe au public, l’animateur a noté que le candidat démocrate “devrait partir après la première question pour conserver un engagement préalable”. Selon Breitbart News, cependant, “l’engagement préalable” de McAuliffe impliquait d’assister à une collecte de fonds privée à Las Vegas plus tard dans la soirée aux côtés de Sisolak, qui a récemment fait face à plusieurs allégations de violence domestique et d’inconduite de la part de plusieurs femmes, dont son ex-femme.

“Une invitation à collecter des fonds obtenue par Breitbart News montre que McAuliffe procède effectivement à une collecte de fonds aux côtés de Sisolak à Las Vegas dans un lieu tenu secret jeudi soir”, indique le rapport. « L’invitation à la collecte de fonds demande au moins 500 $ pour participer en tant qu’invité et jusqu’à 5 000 $ pour être un” parrain “. Les donateurs de niveau intermédiaire peuvent donner 1 000 $ pour être « l’ami » de McAuliffe et 2 500 $ pour être son « allié ».

Terry McAuliffe a déserté un forum de gouverneurs organisé par la communauté des personnes handicapées de Virginie après la première question. Il est parti assister à une collecte de fonds à Las Vegas avec un homme politique accusé d’avoir abusé de son ex-femme. pic.twitter.com/j2CU9qPEdb – Équipe Youngkin (@TeamYoungkin) 13 août 2021

Les participants au forum sur les personnes handicapées ont exprimé leur mécontentement face à la sortie anticipée de McAuliffe, certaines personnes notant le manque apparent d’intérêt de l’ancien gouverneur à assister à l’événement.

« Merci aux candidats qui ont fait de cet événement une priorité », a commenté un participant. “Contrairement à l’ancien gouverneur McAuliffe, qui a fait savoir avant de commencer qu’il ne répondrait qu’à une seule question.”

«Nous apprécions TOUS les candidats d’être ici ce soir. IL est malheureux que certains aient eu des conflits d’horaire », a écrit un autre.

Le Parti républicain de Virginie s’est également empressé de dénoncer McAuliffe, tout en appelant en outre le candidat démocrate à s’excuser auprès de la communauté handicapée de l’État.

“Terry McAuliffe doit immédiatement s’excuser auprès de la communauté des personnes handicapées de Virginie pour son comportement honteux et irrespectueux hier, lorsqu’il a déserté le Forum des candidats de l’Arc de Virginie du Nord et les membres de la communauté des personnes handicapées pour collecter des fonds auprès d’un agresseur domestique accusé”, indique le communiqué de presse. « Le prochain gouverneur de Virginie doit faire passer les gens avant l’argent, et c’est ce que fera Glenn Youngkin. Il respectera tous les Virginiens et les unira autour d’une vision pour l’avenir où la Virginie est le meilleur endroit pour vivre, travailler et élever une famille.

Le Parti républicain de Virginie a également inclus le témoignage d’Arthur « Lee » Talley, qui a déclaré qu’en tant que père d’un enfant handicapé, il était « horrifié » par la décision « irrespectueuse » et « répréhensible » de McAuliffe.

“La nuit dernière a clairement montré qu’un vote pour McAuliffe serait dangereux pour toute famille ayant un être cher ayant des besoins spéciaux”, a déclaré Talley. “Un vote pour lui représente le statu quo continu d’un système qui ne fonctionne pas pour nos familles et une détérioration des services pour les familles en Virginie.”

La campagne McAuliffe n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Federalist.

Le dernier développement continue d’alimenter le feu des prochaines élections au poste de gouverneur de Virginie, où les sondages montrent la course comme une égalité virtuelle. Selon un sondage mené les 8 et 9 août par la société de recherche et d’analyse co/efficient, McAuliffe devance le candidat républicain Youngkin de deux points de pourcentage (47 à 45 %), ce qui correspond à la marge d’erreur de près de 3 % du sondage. Environ 8% des électeurs restent indécis.

Les élections à l’échelle de l’État de Virginie devraient avoir lieu le mardi 2 novembre.

Shawn Fleetwood est stagiaire à The Federalist et étudiant à l’Université de Mary Washington, où il envisage de se spécialiser en sciences politiques et de se spécialiser en journalisme. Il est également rédacteur de contenu d’État pour la Convention of States Action. Suivez-le sur Twitter @ShawnFleetwood