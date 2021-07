Terry McAuliffe accepte l’approbation du groupe pro-avortement et anti-police ⋆ 10z viral

Le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, a accepté cette semaine l’approbation de NARAL Pro-Choice Virginia, un groupe de défense des droits de l’avortement qui a appelé au financement de la police.

“Je suis fier d’être soutenu par @NARALVirginia”, a déclaré McAuliffe dans un tweet récent. «Avec une Cour suprême de droite prête à saper le droit de choisir et Glenn Youngkin promettant d’interdire l’avortement, la liberté de reproduction est en jeu dans cette course. Je me battrai toujours pour protéger le droit de choisir. L’ancien gouverneur a publiquement soutenu une législation qui légaliserait l’avortement jusqu’au moment de la naissance.

Alors que l’avortement reste la principale cause de NARAL Virginia, l’organisation s’est penchée sur d’autres problèmes politiques ces dernières années. Suite à la mort de George Floyd l’année dernière et aux manifestations et émeutes qui ont suivi, le groupe de défense s’est prononcé en faveur du financement de la police en juin 2020.

"C'EST ASSEZ ASSEZ", a-t-il déclaré. « Défendez la police. Investissez dans les communautés noires. Dites à Donald Trump de démissionner.

ASSEZ ASSEZ. Financer la police.

Investissez dans les communautés noires.

La branche nationale de l’organisation, NARAL Pro-Choice America, a également appelé à plusieurs reprises au financement des forces de l’ordre, affirmant que la police avait refusé de lutter contre le «racisme systémique» dans leur profession.

« Il est plus que temps de financer la police », a déclaré le groupe en avril 2021. « Après de multiples tentatives infructueuses pour changer la culture de la police, il est clair que la police n’a pas réussi à compter avec les générations de racisme systémique, d’oppression et de violence d’État. il s’est engagé.

Depuis l’annonce de sa candidature au poste de gouverneur en décembre 2020, McAuliffe a apparemment adopté une position antagoniste envers les forces de l’ordre. Lors d’un débat primaire démocrate en mai, l’ancien gouverneur s’est prononcé en faveur de la fin de l’immunité qualifiée pour les policiers. L’immunité qualifiée est une doctrine juridique qui protège les responsables gouvernementaux, tels que les forces de l’ordre, de toute responsabilité à moins qu’ils ne violent une loi statutaire ou constitutionnelle clairement établie.

Lorsqu’on lui a demandé si McAuliffe était d’accord avec la position de NARAL sur le financement de la police, sa campagne n’a pas renvoyé la demande de commentaire de The Federalist.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, n’a pas tardé à critiquer l’ancien gouverneur, une porte-parole de la campagne reprochant à McAuliffe d’avoir accepté l’approbation.

“Terry McAuliffe a fièrement accepté l’approbation d’une organisation extrême qui soutient l’avortement financé par les contribuables, soutient les avortements tardifs et veut financer la police”, a déclaré l’attaché de presse de Youngkin Macaulay Porter au Federalist. “La majorité des Virginiens ne soutiennent pas le programme extrême pro-avortement et anti-police de McAuliffe.”

