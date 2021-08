Terry Rozier, le prochain coup que les Clippers prévoient

Rumeurs NBA : Terry Rozier, est l’un des acteurs avec le plus de potentiel qui devrait être disponible sur le marché commercial dans le reste de l’été. Bien qu’ils aient déjà échangé Devonte ‘Graham aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans, certaines personnes pensent que l’avenir de Rozier à Charlotte reste incertain.

Greg Patuto de NBA Analysis Network a écrit une idée hypothétique de changement qui enverrait Rozier à Clippers de Los Angeles en échange de Luke Kennard, Terance Mann, Rajon Rondo et d’un choix de deuxième ronde de 2022. Après le renouvellement de Kawhi Leonard dans l’équipe de Los Angeles, ils doivent lui fournir ce dont il a besoin pour qu’il puisse remporter un championnat dans son dernier grand contrat.

C’est pourquoi opter pour le meneur des Hornets est une excellente option pour eux, car ils élèveraient beaucoup la barre dans les positions extérieures. En plus d’être un bon meneur de jeu, Rozier donnerait également aux Clippers une option de score très fiable derrière Leonard et Paul George, un rebondeur décent et un défenseur du périmètre. Ses chiffres l’année dernière étaient qu’il avait en moyenne 20,4 points, 4,4 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,3 interceptions.

Intéressé par le transfert à Charlotte ?

Les Hornets devront s’améliorer dans le jeu extérieur et Kennard est déjà assuré d’un contrat de quatre ans qui débutera la saison prochaine. D’un autre côté, réussir à ajouter une jeune pièce comme Terrance Mann pourrait être une très bonne option à considérer pour les Hornets. Enfin, il serait utile d’avoir Rajon Rondo comme option intérimaire de la deuxième unité.