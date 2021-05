Terry Silver revient au Dojo «Cobra Kai»; Le méchant de ‘Karate Kid III’ rejoint la série Netflix

Netflix a annoncé jeudi le retour de l’un des personnages les plus emblématiques de Karate Kid à Cobra Kai, la série dérivée des films des années 1980.

Il s’agit de Terry Silver, un autre des méchants de la saga, un ami de John Kreese qui le finance après avoir manqué d’argent pour continuer avec l’académie après avoir perdu le championnat.

«Un homme qui ne supporte pas ne peut pas se battre; un homme qui ne peut pas respirer ne peut pas se battre; un homme qui ne voit pas ne peut pas se battre. Les situations extrêmes nécessitent des mesures extrêmes. Maintenant, la vraie douleur commence », peut-on entendre dans la vidéo que la plateforme a publiée avec Terry Silver sur le dos.

“Avoir de la patience. Il met tout simplement en mouvement. Terry Silver revient au dojo Cobra Kai IV », précise le texte qui accompagne la vidéo pour annoncer l’incorporation de l’acteur Thomas Ian Griffith qui a donné vie au méchant de la troisième partie de Karate Kid.

Dans la troisième saison de Cobra Kai, le passé dans l’armée et la guerre du Vietnam de sensei Kreese était connu qui sauve la vie d’un de ses compagnons. Le public a regardé Kreese appeler quelqu’un au téléphone pour l’aider à combattre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence.

Terry Silver est un homme d’affaires millionnaire en charge des Industries DynaTox qui soutient financièrement le dojo Cobra Kai afin de se venger de Daniel LaRusso qui rejoint plus tard les cobras lorsque le professeur Miyagi refuse de l’entraîner pour un tournoi et Silver le rend plus violent.

En janvier, le service de streaming a annoncé qu’il tournait déjà la quatrième saison de la série qui est devenue l’un des favoris du public pour évoquer la nostalgie des années 80. Cependant, la date de sortie est encore inconnue, bien que le PDG de Netflix Ted Sarandos ait annoncé sera à la fin de 2021.