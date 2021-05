Terry Silver revient dans le teaser de la saison 4 de Cobra Kai ⋆ .

Johnny Lawrence et Daniel LaRusso sont sur le point d’avoir les mains pleines alors que Terry Silver revient dans la vallée pour la quatrième saison de Cobra Kai. Netflix a révélé l’ajout dans un teaser pour la saison à venir avec Thomas Ian Griffith reprenant le rôle. Regardez le teaser ci-dessous…

L’argent a été introduit en Le Karaté Kid Partie III en tant qu’ami de John Kreese et a aidé à financer et a fondé le dojo Cobra Kai. Comme Kreese, Silver est un combattant de karaté impitoyable et comploté avec Kreese pour se venger de Daniel et M. Miyagi après leur victoire sur Cobra Kai dans le premier Karate Kid et l’humiliation subséquente de Kreese par Miyagi au début de Karaté Kid Partie II. Dans le cadre de leur plan, Silver a creusé un fossé entre Daniel et Miyagi, manipulant Daniel pour qu’il quitte le Miyagi Dojo et s’entraîne brièvement en tant qu’étudiant Cobra Kai. Lorsque Daniel a remporté le tournoi All Valley contre l’étudiant de Silver, Mike Barnes, il a quitté la vallée en disgrâce et Cobra Kai n’était plus.

L’histoire complète de Silver a été révélée dans Cobra KaiLa troisième saison de John Kreese en tant que flashbacks a détaillé les jours de John Kreese dans la guerre du Vietnam et comment il a commencé à être si impitoyable. Il a sauvé la vie de Silver, un fait qu’il s’est senti redevable à Kreese pour le reste de sa vie. La troisième saison s’est terminée avec Kreese de Martin Kove dans le présent appelant un vieil ami après une autre défaite aux mains de Johnny et Daniel. Beaucoup pensaient que c’était Silver qu’il appelait en raison des flashbacks et que Kreese regardait une photo de lui et de Silver de leur époque au Vietnam, un point que Netflix a maintenant confirmé.

La quatrième saison de Cobra Kai a récemment terminé la production et sera diffusée en première sur Netflix cette année.

Ricky Church – Suivez-moi sur Twitter pour plus d’informations sur les films et les discussions sur les nerds.

Lien source