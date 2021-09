Teruel bat Tarazona et obtient les trois points (1-2)

in

26/09/2021 à 19:33 CEST

Les Teruel a remporté le Tarazona 1-2 lors de la réunion tenue ce dimanche au Municipalité de Tarazona. Les Tarazona Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Formentera. Quant à l’équipe visiteuse, le Teruel n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Ibiza I. Pitiusas. Après le match, l’équipe Turiasonense est treizième, tandis que le Teruel Il est quatrième après la fin du match.

La première partie du match a commencé de manière favorable pour lui Teruel, qui a ouvert le score grâce au succès de Alfred à la 35e minute. Tarazona par un but sur penalty de Dieste juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 45, concluant la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a profité de l’occasion pour franchir le filet de son adversaire avec un but de David Aparicio à la 84e minute, mettant fin au duel avec un résultat final de 1-2.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Tarazona (Mingotes et Isma Aizpiri), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Tarazona reste à quatre points et le Teruel obtenir huit points après avoir remporté le match.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile : le Tarazona sera mesuré avec le Èbre et le Teruel jouera contre lui Formentera.

Fiche techniqueTarazona :Azón, Mingotes, Chus Herrero, Sito, Campins (Jay, min.46), Dani Santigosa, Jesús (Fernandez, min.70), Ballardo (Isma Aizpiri, min.75), Alex Rey, Dieste et Ohemeng (Torcal, min. .83)Teruel :Taliby, Cabetas, Carlos, Julen, Kevin Lacruz, Alfredo, Jaime, Borja Romero, David Aparicio, Emaná et Guille AndrésStade:Municipalité de TarazonaButs:Alfredo (0-1, min. 35), Dieste (1-1, min. 45) et David Aparicio (1-2, min. 84)