Teruel et Ibiza I. Pitiusas font match nul 2-2 et les points sont partagés

19/09/2021 à 14h01 CEST

Les Teruel et le Ibiza I. Pitiusas ex aequo à deux lors du match disputé ce dimanche dans le Pinille. Les Teruel est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-1 à Andratx. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ibiza I. Pitiusas il a remporté dans son fief 2-0 son dernier match dans la compétition contre le Tarazona. Après le résultat obtenu, l’équipe de Teruel est cinquième à l’issue du match, tandis que le Ibiza I. Pitiusas est septième.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour lui Ibiza I. Pitiusas, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de cadres à la minute 30. Mais plus tard le Teruel à la 31e minute, il a réagi et a égalisé le match avec un but de Emana, concluant la première partie avec le score de 1-1.

En deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a braqué les projecteurs avec un but de Têtes à la 61e minute. L’équipe visiteuse a égalisé par un but de Juan Delgado à 63 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 2-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Teruel a donné accès à Salinas, Ibra, Conté et Kévin Lacruz pour David Aparicio, Guillaume Andrés, Emana et Alfred, Pendant ce temps, il Ibiza I. Pitiusas a donné accès à Bengoetxea pour Ramon López.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune, un pour les locaux et un pour les visiteurs. Au nom des habitants, la carte est allée à Charlie et par les visiteurs de Juan Delgado.

Avec ce résultat, le Teruel obtient cinq points et le Ibiza I. Pitiusas avec quatre pointes.

Le prochain engagement de la deuxième RFEF pour le Teruel est contre lui Tarazona, Pendant ce temps, il Ibiza I. Pitiusas affrontera le Èbre.

Fiche techniqueTeruel :Taliby, Cabetas, Borja Romero, Julen, Carlos, Alfredo (Kevin Lacruz, min.85), Jaime, Hakim, David Aparicio (Salinas, min.68), Emaná (Conte, min.81) et Guille Andrés (Ibra, min. .81)Ibiza I. Pitiusas :Marcos, Julen López, Barnils, Akapo, Soler, Álvaro Espinola, Villar, Ramón López (Bengoetxea, min. 65), Marcos, Javi Serra et Juan DelgadoStade:PinilleButs:Marcos (0-1, min. 30), Emaná (1-1, min. 31), Cabetas (2-1, min. 61) et Juan Delgado (2-2, min. 63)