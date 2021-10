Tesco fait venir des prisonniers en raison d’un manque de personnel – ses collègues « craignent pour la sécurité » | Royaume-Uni | Nouvelles

Tesco a commencé à employer des prisonniers pour travailler comme préparateurs de commandes au centre. Les prisonniers sont originaires du Pays de Galles et sont en liberté de jour. Des entreprises à travers le Royaume-Uni emploient des prisonniers en service pour aider à remédier à la crise de pénurie de personnel.

Le centre de distribution d’Avonmouth accueille des prisonniers de la prison HM Prescoed.

Les personnes travaillant au centre affirment que le déménagement a laissé certains membres du personnel « inquiétés pour leur sécurité ».

Un employé du centre a parlé à Bristol Live et a déclaré que certains membres du personnel avaient menacé de partir.

L’employé a déclaré: «Ils ont du mal à faire travailler le personnel pour les bas salaires en travaillant comme préparateurs de commandes dans un environnement froid.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré à Bristol Live: «En employant des prisonniers soigneusement évalués en fonction des risques lors des libérations journalières, les entreprises réduisent la criminalité et protègent leurs communautés locales en aidant les délinquants à aller droit au but.

« Ces prisonniers apprécient la chance qui leur a été donnée.

« Ils savent qu’ils seront immédiatement renvoyés dans des conditions plus difficiles s’ils ne respectent pas leurs règles de licence strictes. »

Récemment, le secrétaire à la Justice Dominic Raab a déclaré : « Donner une seconde chance à un ex-délinquant peut être gagnant-gagnant pour lui et son employeur.

« Les propriétaires d’entreprise m’ont dit que les ex-délinquants sont parmi les travailleurs les plus fiables et les plus motivés de leur équipe.

« Ils ont le désir de prouver qu’ils sont dignes de confiance et ils ont quelque chose à perdre.

« C’est aussi une victoire pour la société.

« Les ex-délinquants ayant un emploi paient leurs impôts et sont beaucoup plus susceptibles de tourner le dos au crime et de rester dans le droit chemin.

« Je veux voir de nouvelles opportunités pour les ex-délinquants s’ouvrir et la récidive se réduire. »

Tesco a été contacté pour une réponse mais n’a pas encore répondu.